Mıcırlı yolda kontrolden çıkan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Savaş K. idaresindeki 16 JUP 08 plakalı otomobil, yolun sağındaki mıcıra kaptırınca sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan Otomobil aynı yöne seyir halinde olan sürücü Nesip B. idaresindeki 16 ACD 666 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu araçlar ağır hasar alırken, 16 ACD 666 plakalı otomobildeki yolcu Bedia B. yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.