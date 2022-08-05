Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Olağ, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Olağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Mehmet Reşit, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mıcıra kapılan otomobil şarampolde takla attı: 1 ölü - Son Dakika

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