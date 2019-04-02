Son Dakika Haberleri: Mick Schumacher, Barselona'da Alfa Romeo Racing'le Testlere Katılıyor!

Mick Schumacher, Barselona'da Alfa Romeo Racing'le Testlere Katılıyor!

58 dakika önce

Efsanevi F1 pilotu Michael Schumacher'in oğlu olan Mick Schumacher, Formula 1'in başarılı takımlarından Alfa Romeo Racing'in test sürüşlerine katılıyor.

Mick Schumacher, Barselona'da Alfa Romeo Racing'le Testlere Katılıyor!, System.String[]

Ferrari Pilot Akademisi (FDA) üyesi olan ve bu sezon 2019 FIA Formula 2 Şampiyonası'nda yarışan 20 yaşındaki Alman pilot, Bahreyn'deki testlerde Alfa Romeo Racing C38'in koltuğunda da yer alacak.Sezon boyunca Scuderia Ferrari ve Alfa Romeo Racing için testlere katılmaya devam edecek olan Mick Schumacher'in bir sonraki testi ise İspanya Grand Prix'i sonrasında, 14-15 Mayıs tarihlerinde Barselona'da gerçekleşecek.

Formula 1 dünyasının efsane pilotlarından Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, motor sporları dünyasının zirvesinde yarışmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ferrari Pilot Akademisi (FDA) üyesi olan ve bu sezon 2019 FIA Formula 2 Şampiyonası'nda yarışan 20 yaşındaki Alman pilot, Bahreyn GP sonrası gerçekleşecek testlerde Alfa Romeo ile de piste çıkacak.Sezon boyunca Scuderia Ferrari ve Alfa Romeo Racing için testlere katılmaya devam edecek Mick Schumacher'in Bahreyn'den sonraki durağı ise Barselona olacak. İspanya Grand Prix'ini takiben 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Alfa Romeo Racing testlerine Mick Schumacher'in yanı sıra, bir başka FDA üyesi ve Formula 2 pilotu olan Callum Ilott da eşlik edecek.

"Genç yetenekleri tespit etmek DNA'mızda var"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alfa Romeo Racing Takım Patronu Frederic Vasseur, "Hem Mick Schumacher hem de Callum Ilott'un Alfa Romeo Racing için çaylak testlerine katılacağını duyurmaktan ötürü mutluyuz. Genç yetenekleri fark etmek ve gelişimlerine katkıda bulunmak takımımızın DNA'sında var. Gerek Mick ve gerekse Callum kariyerlerinde bir sonraki adımı atma şansını hak eden kararlı ve yetenekli yarışçılara mükemmel birer örnekler. Bu iki umut verici pilotla işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Mick Schumacher: Harika bir deneyim olacak

Genç pilot Mick Schumacher ise yaptığı açıklamada, "Açık söylemek gerekirse çok heyecanlıyım. Bu fırsatı bana verdiği için Alfa Romeo Racing'e teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de harika bir deneyim olacağından eminim ve sabırsızlıkla bekliyorum" sözleriyle duygularını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:44 Kaynak: Bültenler

Barselona, Micheal Schumacher, Alfa Romeo, Otomobil
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