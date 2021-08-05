'MİÇO', BOLU EMNİYETİNİN MASKOTU OLDU - Son Dakika

7 kişilik aileye kıyan cani, cinayetin sebebini de evi neden ateşe verdiğini de anlattı

BOLU Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sadettin Aksoy, 2 yıl önce yaralı bulduğu ve 'Miço' ismini verdiği kediyi bir an olsun yanından ayırmıyor. Personel ise 'Miço' ile yakından ilgileniyor.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü görevinden 4 yıl sonra son kararname ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sadettin Aksoy, 5 kedi ve 1 köpek besliyor. Aksoy, 2 yıl önce yaralı bulduğu ve sahiplendiği kedisi 'Miço'yu ise bir an olsun yanından ayırmıyor. Çankırı'dayken makam odasında beslediği 2 yaşındaki 'Miço'yu Bolu'ya da getiren Aksoy, akşam giderken evine götürüyor. Personel de 'Miço' ile yakından ilgileniyor.