MİÇOTAKİS FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ - Son Dakika
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MİÇOTAKİS FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ

13.03.2022 18:53

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Yunanistan Başkonsolosluğu'nda kabul etti.

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Yunanistan Başkonsolosluğu'nda kabul etti. Miçotakis, ardından İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geçti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, resmi temaslarda bulunmak için bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen görüşmenin ardından Başbakan Miçotakis, Yunanistan Başkonsolosluğu'na geçti. Burada yaklaşık 1.5 saat kalan Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul ettı. Kabulün ardından Miçotakis, İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına doğru yola çıktı.

MİÇOTAKİS FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ
MİÇOTAKİS FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ
MİÇOTAKİS FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ
MİÇOTAKİS FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ
MİÇOTAKİS FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİÇOTAKİS FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİÇOTAKİS FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ - Son Dakika
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