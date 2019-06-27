Son Dakika Haberleri: Micro LED ile akıllı saatler daha da incelecek
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Micro LED ile akıllı saatler daha da incelecek

1 saat önce

KULLANIMI her geçen gün daha da yaygınlaşan ve çoğunlukla OLED ekran teknolojisinden yararlanılan akıllı saatlerde 2020 yılı itibariyle micro LED ekranlar kullanılmaya başlanacak.

Micro LED ile akıllı saatler daha da incelecek, System.String[]
KULLANIMI her geçen gün daha da yaygınlaşan ve çoğunlukla OLED ekran teknolojisinden yararlanılan akıllı saatlerde 2020 yılı itibariyle micro LED ekranlar kullanılmaya başlanacak.

Micro LED ekranlar, OLED teknolojisinin bir sonraki adımı olarak görülüyor. OLED'e göre çok daha ince ve parlak bir görüntü sunan micro LED teknolojisi, mikroskobik derecede küçük LED'leri tanımlıyor. Her bir pikseli oluşturan micro LED'ler dayanıklılık konusunda da ileri düzey bir performansa sahip. OLED ekranlara göre daha uzun ömre sahip olan micro LED ekranlar, OLED ekranlarda sıkça görülen ekran yanması problemini de ortadan kaldırıyor.

Akıllı saatlerin telefonlara kıyasla bilek üzerinde kullanıldıkları için çok daha zorlu şartlara dayanması ve enerjiyi verimli kullanması oldukça önemli. Bu teknoloji sayesinde akıllı saatlerin batarya ömründe artış yaşanması ve gün ışığı altında ekranların daha okunabilir olması bekleniyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:52 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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