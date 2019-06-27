Microcycle 10. Gün: Güç ve Koşullandırma
1 saat önce
Universitario takımı, Campo Mar'a gitmek için dışarı çıkmadan önce sahilde ve spor salonunda zaman geçiriyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:06
Universitario takımı, Campo Mar'a gitmek için dışarı çıkmadan önce sahilde ve spor salonunda zaman geçiriyor.
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