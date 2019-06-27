Son Dakika Haberleri: Microcycle 10. Gün: Güç ve Koşullandırma
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Microcycle 10. Gün: Güç ve Koşullandırma

1 saat önce

Universitario takımı, Campo Mar'a gitmek için dışarı çıkmadan önce sahilde ve spor salonunda zaman geçiriyor.

Universitario takımı, Campo Mar'a gitmek için dışarı çıkmadan önce sahilde ve spor salonunda zaman geçiriyor.
Microcycle 10. Gün: Güç ve Koşullandırma
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:06 
Spor
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