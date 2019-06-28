Microcycle 11. Gün: Çekirdek Top Becerileri
1 saat önce
Universitario takımı, Microcycle antrenmanlarının onbirinci günü top becerileri üzerinde çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:06
Universitario takımı, Microcycle antrenmanlarının onbirinci günü top becerileri üzerinde çalışıyor.
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