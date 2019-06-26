Microcycle 7. Gün: Fitness Testleri
1 saat önce
Universitario takımı, Microcycle eğitim kamplarının yedinci günü fitnes ve top yetenekleri üzerinde çalışırken zaman harcıyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:06
Universitario takımı, Microcycle eğitim kamplarının yedinci günü fitnes ve top yetenekleri üzerinde çalışırken zaman harcıyor.
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