Son Dakika Haberleri: Microcycle 7. Gün: Fitness Testleri
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Microcycle 7. Gün: Fitness Testleri

1 saat önce

Universitario takımı, Microcycle eğitim kamplarının yedinci günü fitnes ve top yetenekleri üzerinde çalışırken zaman harcıyor.

Universitario takımı, Microcycle eğitim kamplarının yedinci günü fitnes ve top yetenekleri üzerinde çalışırken zaman harcıyor.
Microcycle 7. Gün: Fitness Testleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:06 
Spor
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