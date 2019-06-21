Son Dakika Haberleri: Microcycle Day Four: Training Intensifies At Campo Mar
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Microcycle Day Four: Training Intensifies At Campo Mar

50 dakika önce

The Universitario squad are hard at work during day four of their microcycle training.

The Universitario squad are hard at work during day four of their microcycle training.
Microcycle Day Four: Training Intensifies At Campo Mar
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:06 
Spor
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