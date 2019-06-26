Son Dakika Haberleri: Microcycle Day Nine: Spor Devreleri
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Microcycle Day Nine: Spor Devreleri

31 dakika önce

Universitario takımı, microcycle antrenman kamplarının dokuzuncu günü boyunca formlarına odaklanıyor.

Universitario takımı, microcycle antrenman kamplarının dokuzuncu günü boyunca formlarına odaklanıyor.
Microcycle Day Nine: Spor Devreleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06 
Spor
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