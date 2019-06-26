Microcycle Day Nine: Spor Devreleri
31 dakika önce
Universitario takımı, microcycle antrenman kamplarının dokuzuncu günü boyunca formlarına odaklanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06
Universitario takımı, microcycle antrenman kamplarının dokuzuncu günü boyunca formlarına odaklanıyor.
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