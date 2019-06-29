Microcycle Gün 12: Campo Mar
1 saat önce
Universitario takımı, Microcycle kamplarının 12. gününde Campo Mar'daki oyunlara ve beceri temelli tatbikatlara katılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:06
Universitario takımı, Microcycle kamplarının 12. gününde Campo Mar'daki oyunlara ve beceri temelli tatbikatlara katılıyor.
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