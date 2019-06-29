Son Dakika Haberleri: Microcycle Gün 12: Campo Mar
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Microcycle Gün 12: Campo Mar

1 saat önce

Universitario takımı, Microcycle kamplarının 12. gününde Campo Mar'daki oyunlara ve beceri temelli tatbikatlara katılıyor.

Universitario takımı, Microcycle kamplarının 12. gününde Campo Mar'daki oyunlara ve beceri temelli tatbikatlara katılıyor.
Microcycle Gün 12: Campo Mar
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:06 
Spor
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