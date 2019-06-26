Microcycle Gün Sekiz: Spor Salonu Oturumu ve Top Çalışması
30 dakika önce
Universitario takımı zor bir günün çalışmasına başladı; kumsala başlamak ve spor salonuna gitmek ve topla bir şeyler bitirmekle bitirmek.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06
Universitario takımı zor bir günün çalışmasına başladı; kumsala başlamak ve spor salonuna gitmek ve topla bir şeyler bitirmekle bitirmek.
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