Son Dakika Haberleri: Microcycle Gün Sekiz: Spor Salonu Oturumu ve Top Çalışması
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Microcycle Gün Sekiz: Spor Salonu Oturumu ve Top Çalışması

30 dakika önce

Universitario takımı zor bir günün çalışmasına başladı; kumsala başlamak ve spor salonuna gitmek ve topla bir şeyler bitirmekle bitirmek.

Universitario takımı zor bir günün çalışmasına başladı; kumsala başlamak ve spor salonuna gitmek ve topla bir şeyler bitirmekle bitirmek.
Microcycle Gün Sekiz: Spor Salonu Oturumu ve Top Çalışması
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06 
Spor
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