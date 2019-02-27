Microsd Express, Mobil Cihazlar İçin Hiper Hızlı Veri Transferi Formatı

MicroSD Express Mobil Cihazlar için Aşırı Hızlı Veri Transferinin Kilidini Açıyor MicroSD Express oyun, video ve sanal gerçeklik için yeni olanaklar sağlıyor.

MicroSD Express Mobil Cihazlar için Aşırı Hızlı Veri Transferinin Kilidini Açıyor





MicroSD Express oyun, video ve sanal gerçeklik için yeni olanaklar sağlıyor.



The SD Association, akıllı telefonlarda ve diğer cihazlarda kullanılan minik hafıza kartlarına 985 MB/ sn'ye kadar hız kazandıracak yeni bir format olan microSD Express'i açıkladı.



microSD Express Formatı, SD Express gibi, yüksek hızlı SSD'lere güç vermek için PC'lerde kullanılan NVMe 1.3 ve PCIe 3.1 arayüzlerini kullanır. Yeni Teknoloji, ikinci microSD pin dizisine dahil edilmiştir, böylece mevcut microSD teknolojisiyle geriye dönük uyumluluğu korunurken, kartlar yeni nesil cihazlarda çok daha hızlı çalışacaktır.



microSD Express Daha Az Güç Tüketecek!





Yeni kartlar sadece daha hızlı değil aynı zamanda daha az güç tüketecekler. PCIe 3.1 düşük güçlü alt durumlara izin veriyor; böylece kartlar yalnızca (çok) daha yüksek aktarım hızları sunmaz, aynı zamanda normal microSD kartlardan daha az güç tüketir. Ayrıca, bellek kartlarının CPU'ya ping yapmadan diğer bileşenlerle iletişim kurmasını sağlayan ve daha hızlı çoklu görev yapmak için bus mastering gibi özellikler de açılacaktır.



Küçük, çok hızlı 1TB hafıza kartlarına sahip olma olasılığı, diğer cihazlar için de önemli bir potansiyele sahip. Örneğin, yeni nesil küçük kameralar da RAW video çekebilen akıllı telefonları bile mümkün kılabilir. Bana göre özellikle DRONE kullanıcıları için çok daha kullanışlı olacak. Daha az ağırlıkla, yüksek çözünürlüklü videolar çekmek artık mümkün olacak.



Şimdi beklememiz gereken bellek şirketlerinin bu yeni microSD Express formatını destekleyen cihazlar üretmeleri.



Engadget

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

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