Microsoft, 12 Ekim'de Yeni Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıtacak! - Son Dakika
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Microsoft, 12 Ekim'de Yeni Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıtacak!

24.09.2022 21:26
Microsoft, 12 Ekim'de Yeni Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıtacak!

Microsoft, bu yıl da şirketten yeni Surface ürünlerini görme şansı bulacağımız sanal etkinliklere devam etmeyi planladığı bildirildi.

Microsoft, 12 Ekim'de Surface Pro 9 ve Surface Laptop 5 adlı yeni dizüstü bilgisayarların piyasaya sürülmesini onayladı.

Şirket, Microsoft Fall 2022 Etkinliğinde yeni piyasaya süreceği cihazlar hakkında net bilgiler vermeyi planlıyor. Microsoft, pandemiden bu yana herhangi bir yüz yüze Surface etkinliği düzenlemedi ve bu sefer yine online bir etkinlik ile karşımıza çıkacak.

Microsoft, 12 Ekim'de Yeni Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıtacak!

Microsoft, 12 Ekim'de Yeni Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıtacak!

Şirket, amiral gemisi Ignite etkinliğini de aynı tarihte düzenleyerek büyük bir görsel şölen yapacak.

Raporlara göre, her iki Surface dizüstü bilgisayarın da 12. Nesil Intel CPU'lar, 1 TB'a kadar depolama ve 16 GB'a kadar RAM ile gelmesi bekleniyor. Microsoft, Surface Pro 9- Forest ve Sapphire için iki yeni renk çeşidi planlıyor.

Surface Pro 9, en ucuz sürümde (Intel Core i5, 8 GB RAM ve 256 GB SSD) 1300 Euro+vergiler mal olabilecek.

3,5 inç ekranlı Surface Laptop 5 en az 1.200 Euro+vergiler mal olabilirken, daha büyük 15 inçlik modeli, 1500 Euro+vergiler ile başlayan fiyatlarla gelebilir.

Microsoft, 12 Ekim'de Yeni Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıtacak!

Surface Pro9, "Alder Lake" ailesinden en yeni Intel işlemcilerle donatılacak şekilde ayarlanmıştır.

Raporda, "Özellikle temel model platformu olarak Intel Core i5-1235U'yu belirtirken, Intel Core i7-1255U, Microsoft'un 2'si 1 arada tabletinin daha donanımlı ve daha pahalı sürümlerinde kullanılıyor" denildi.

Surface Pro 9'un en iyi modelleri, aynı sayıda "P" ve "E" çekirdeği sunan Intel Core i7-1255U'ya sahiptir.

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Kaynak: Tekmoloji

Microsoft, Intel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft, 12 Ekim'de Yeni Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıtacak! - Son Dakika

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