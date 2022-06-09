Microsoft, 400 kişiyi kovdu! İşte nedeni - Son Dakika
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Microsoft, 400 kişiyi kovdu! İşte nedeni

09.06.2022 00:12
Microsoft, 400 kişiyi kovdu! İşte nedeni

Microsoft, Rusya pazarından resmi olarak çekiliyor. Yalnızca taahhütlü hizmetlerini devam ettirecek. Bu sebeple çok sayıda işçi çıkardı.

Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaşın bedelini, ekonomik ve teknolojik yaptırımlarla ödüyor. Bir diğer yandan da dünyanın önde gelen teknoloji, bankacılık ve dijital yayıncılık şirketleri çeşitli ambargolar uyguluyor. Microsoft bir süre önce Rusya pazarına artık yeni ürün ve hizmetlerini getirmeyeceğini açıkladı. Şimdi ise 400'den fazla çalışanını işten çıkararak küçülme yoluna gitti.

Microsoft Rusya, 400'den fazla çalışanı işten çıkardı!

Rusya'ya ambargo uygulayan markaların sayısı 100'ü geçti. Nitekim aşağıdaki görselde de bunlardan bazılarını görebilirsiniz. Her ne kadar giyim ve fast food zincirlerinin alternatifleri olsa da bankacılık sektörü, akıllı telefon ve otomobil üreticilerinin aynı düzeyde alternatifleri bulunmuyor.

Microsoft, 400 kişiyi kovdu! İşte nedeni

Bilgisayar tarafında ise Apple zaten tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Fakat Microsoft, yalnızca yeni ürün ve hizmet tedarik sürecinde bir adım attığını söylüyordu. Ancak bugün itibariyle Microsoft Rusya, 400 çalışanını işten çıkardı. Artık yalnızca geçtiğimiz dönemde taahhütlü satış yaptığı ürün ve hizmetlerin devamı için orada bulunacak.

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Diğer şirketlere baktığımız zaman, bir kısmına Rusya tarafından el konduğunu görüyoruz. Bazıları ise tam anlamıyla bu pazardan ve yükümlülüklerinden feragat edebilmek için 1 Ruble karşılığında işlerini devretmeyi kabul etti. Dolayısıyla bu ambargonun geri dönüşü çok zor olacak gibi gözüküyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Microsoft yetkilisi şunları söyledi:

Ekonomik değişikliklerin ve Rusya'daki işimiz üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak, tüm operasyonlarımızı önemli ölçüde küçültme kararı aldık. Yeni satışların askıya alınması yürürlükte kalacak. Fakat Rus müşterilerle mevcut sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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