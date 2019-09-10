Microsoft: ABD hükümeti Huawei'ye haksızlık etti

Sağlam bir gerçeklik, mantık ve adalet olmadan bu eylemleri gerçekleştirmemesi gerekiyor" diye konuştu…

Microsoft Başkanı ve Hukuki İşler Sorumlusu Brad Smith, ABD hükümetinin Huawei'ye davranışının haksız olduğunu söyledi. Brad Smith, Bloomberg Bussinessweek dergisine verdiği röportajda, ABD hükümetinin Huawei şirketine davranışının haksız olduğunu belirterek, Microsoft'un ABD'deki denetim ve yönetim kuruluşundan kendi davranışı hakkında açıklama talebinde bulunduğunu kaydetti.

Smith, ABD hükümetinin Huawei'ye karşı yürütülen işlemlerin makul olup olmadığını tam olarak kanıtlayamadığını ve sağlam bir gerçeklik, mantık ve adalet olmadan bu eylemleri gerçekleştirmemesi gerektiğini dile getirdi. Smith, "Küresel teknolojiyi yönetebilecek tek yöntem, hükümetlerin gerçek bir anlaşma kapsamında işbirliği yapabilmesidir" diye konuştu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei ve ona bağlı 100'ü aşkın şirketi mayıs ayında kara listeye aldı. Ticaret Bakanlığı'nın daha kapsamlı ve ciddi kısıtlamalar uygulaması konusundaki endişesini ifade eden Smith, "Bakanlık, yapay zeka ve kuantum hesaplama dahil yeni teknolojilere daha fazla ihracat kısıtlaması koymayı düşünüyor. Bunlar, Microsoft'un yatırım yaptığı başlıca alanlar" dedi.

Reuters haber ajansına göre, ABD Ticaret Bakanlığı ağustos ayında, Google ve Intel dahil bazı teknoloji şirketlerinden Huawei'ye tedarik izni verilmesini talep eden 130'dan fazla başvuru aldı. Ancak şu ana kadar hiçbir şirket bakanlıktan izin alamadı.