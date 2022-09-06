Microsoft, ABD ordusu için AR savaş gözlüğü üretti

Microsoft ve ABD ordusu arasında 2018'de başlayan hololens tabanlı AR gözlük anlaşmasında ilk teslimat gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl Microsoft'a 21,8 milyar dolarlık bütçe sağlamayı taahhüt eden ABD ordusu, şirketten 121 bin AR gözlük istedi. İlk teslimatın sonucunda 5 bin gözlüğün orduya verildiği açıklandı.

Microsoft, ABD'ye 121 bin hololens AR gözlük teslim edecek

Bloomberg'de yer alana habere göre ABD ordusu, 373 milyon dolar değerindeki 5 bin gözlük için ilk siparişini 2021 yılında gerçekleştirdi. Teknolojide çeşitli gecikmeler yaşansa da, ABD ordusu, önümüzdeki on yıl içerisinde Microsoft'tan 121 bin gözlük almayı planlıyor.

ABD ordu yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonunda AR gözlüklerde çeşitli teknolojik iyileştirmeler yapıldı. Microsoft, yüksek çözünürlüklü gece, termal ve askeri sensörlerin tek ekranda birleştirdiğini dile getirdi. Gözlük ayrıca karma gerçeklikte eğitim ortamı yaratmak için AR ve yapay zeka desteğine sahip.

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Microsoft'un Azure bulut hizmetlerini kullanan hololens tabanlı AR gözlükler, bir süredir askıya alınmıştı. Ordunun isteklerini karşılayamayan Microsoft, aynı zamanda şirket içerisinde de bazı kırılmalar yaşadı. Bazı çalışanlar, ordu ile yapılan anlaşmadan "dehşet" duyduklarını söyleyerek CEO Satya Nadella'ya sitem etti.

Bu belirsizlikler sonucunda, 2021'de gerçekleşmesi gereken ilk parti teslimat gecikti ve bir yıllığına ertelendi. Nihayet, 2022'nin sonuna doğru üretimler tamamlandı ve ilk parti orduya teslim edildi.

Üretim için ABD'den 373 milyon dolar alan Microsoft'a, programın devam etmesi halinde, önümüzdeki yıllarda 424,2 milyon dolara kadar finansman desteği verilecek. On yıllık anlaşmanın toplam bütçesinin ise 21,8 milyar dolara çıkacağı düşünülüyor.

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