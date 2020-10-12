Microsoft ABD seçimlerini etkileyebilecek siber saldırı altyapısını engelledi - Son Dakika

Microsoft ABD seçimlerini etkileyebilecek siber saldırı altyapısını engelledi

12.10.2020 18:57
Microsoft ABD seçimlerini etkileyebilecek siber saldırı altyapısını engelledi, System.String[]

NEW ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerini dolaylı olarak etkileyebilecek büyük çaplı siber saldırı altyapısını engellediğini duyurdu.

NEW ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerini dolaylı olarak etkileyebilecek büyük çaplı siber saldırı altyapısını engellediğini duyurdu.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, sanal suçluların genellikle fidye ve siber saldırı amacıyla kullandığı yazılım ağı olan Trickbot'un arkasındaki sunucuların tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Trickbot'un sunucularıyla ilişkili IP adreslerini devre dışı bırakmak için federal mahkeme kararı alındığı ve söz konusu ağı, ortadan kaldırmak için dünyanın dört bir yanındaki telekom sağlayıcılarıyla çalışıldığı kaydedildi.

Trickbot'un "hacker"lara kötü amaçlı yazılımları savunmasız bilgisayarlara ve ilgili cihazlara ulaştırma imkanı sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleriyle alakalı hizmet sağlayan site ve cihazların siber saldırılara maruz kalarak etkilenebileceği vurgulandı.

"Altyapısını kestik"

Microsoft Güvenlik Başkan Yardımcısı Tom Burt, "Trickbot üzerinden operasyon yapanların artık yeni enfeksiyonlar başlatamayacak veya bilgisayar sistemlerine bırakılmış olan fidye yazılımlarını etkinleştiremeyecek şekilde altyapısını kestik." ifadelerini paylaştı.

Trickbot'un "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi konularda kötü amaçlı yazılım içeren virüslü epostaları yaymak için de kullanıldığı uyarısı yapıldı.

Microsoft yetkilileri, Trickbot'un 2016'dan beri dünya çapında 1 milyondan fazla bilgi işlem cihazına bulaştığını ve operatörlerinin hem hükümetler hem de suç örgütleri adına hareket ettiğini ancak kimliklerinin belirsizliğini koruduğunu kaydetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Microsoft ABD seçimlerini etkileyebilecek siber saldırı altyapısını engelledi - Son Dakika

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