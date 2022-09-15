Assassin's Creed Odyssey Game Pass'e geldi - Son Dakika
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Assassin's Creed Odyssey Game Pass'e geldi

15.09.2022 17:09
Assassin's Creed Odyssey Game Pass'e geldi

Microsoft, Assassin's Creed Odyssey oyununun bugün Xbox ve PC Game Pass üzzerinden oynanabileceği açıklandı.

Ubisoft'un uzun soluklu oyun serisi Assassin's Creed'in Antik Yunan konulu Odyssey versiyonu ana karakter seçiminden, hikaye anlatımı ve diyaloglara kadar özenle hazırlanmış bir oyun. RPG deneyiminin en iyi yaşanabileceği oyunlardan biri olan Assassin's Creed Odyssey'nin bugün Xbox ve PC Game Pass üzerinden oynanabileceği açıklandı.

Assassin's Creed Odyssey oyuncuları Antik Yunan'da bir yolculuğa çıkarıyor

Microsoft, Tokyo Oyun Fuarı'ndan yaptığı bir canlı yayın ile oyunun Game Pass'te sunulacağını açıkladı. Xbox Game Pass ve PC Game Pass aboneleri, bugünden itibaren Ubisoft'un Yunan mitolojisi destanı Assassin's Creed Odyssey'i Xbox Series X|S, Xbox One ve PC'de oynayabilecekler.

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Yapılan açıklama ile birlikte Assassins Creed Odyssey, bugün Xbox ve bilgisayarda üzerinde Assassin's Creed Origins'e katılmış olacak. Assassin's Creed Odyssey ile birlikte oyunun ana karakterleri Alexios ve Kassandra'nın mitolojik savaşları yeni bir oyuncu kitlesi ile tanışıyor.

Assassin's Creed Odyssey Game Pass'e geldi

Assassin's Creed Odyssey, ilk olarak 2018'de piyasaya sürülmüştü. Oyuncuları Assassin's Creed Origins'den bile önceki zamanlarda Antik Yunanistan'da bir yolculuğa çıkaran oyun oldukça çok sevildi. Oyunun Game Pass'e gelmesi ise büyük bir sürpriz olarak kabul ediliyor.

Yunanistan'da geçen Assassin's Creed Odyssey'de arazide özgürce dolaşırken Minotaur, Sphinx ve Cyclops gibi bir dizi yaratıkla karşılaşacaksınız. Oyunda Cult of Kosmos'un yayılmasını engellemeye çalışırken aynı zamanda aileleri bir araya getirmeye çalışıyorsunuz.

Assassin's Creed Odyssey Game Pass'e geldi

Assassins Creed Odyssey bugünden itibaren Xbox Game Pass ve PC Game Pass aboneliği ile oynanabilecek. Xbox ve PC Game Pass üyeliği aylık 29.99 TL'lik fiyata sahip. Çeşitli avantajlar sunan Ultimate paketi ise aylık 44.99 TL'den satın alınabiliyor.

Peki siz Assanssin's Creed Odyssey hakkında ne düşünüyorsunuz? Antik Yunan'da geçen oyunu oynamayı planlıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, xbox, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Assassin's Creed Odyssey Game Pass'e geldi - Son Dakika

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