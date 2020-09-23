Microsoft, Bethesda ve Stüdyolarını 7,5 Milyar $ Satın Aldı - Son Dakika

Microsoft, Bethesda ve Stüdyolarını 7,5 Milyar $ Satın Aldı

Microsoft şirketi Xbox oyun konsolunu daha da güçlendirmek adını Bethesda'nın ana şirketi olan ZeniMax Media'yı satın aldığını açıkladı. Satınalma toplamda 7,5 milyar dolara gerçekleşti. Xbox elini PS5 karşı güçlendirmiş oldu.

Microsoft, Bethesda ve Stüdyolarını 7,5 Milyar $ Satın Aldı, System.String[]

Teknoloji devi Microsoft, son dönemde TikTok'u satın alması ile gündemde yerini alıyordu. Şirket'in TikTok ile pazarlığı çıkmaza girdiği söyleniyor. Microsoft'da farklı bir alanda büyümek için, ZeniMax Media'yı satın aldığını duyurdu. ZeniMax Media, Bethesda Softworks'ün arkasındaki ana şirkettir. ZeniMax Media ile yapılan anlaşma gereği, Microsoft satın alma ile ilgili 7,5 Milyar dolar ödeme yapacak.

Bu, Microsoft'a The Elder Scrolls, DOOM, Wolfenstein, Dishonored, Fallout ve The Evil Whithin gibi popüler oyunlar üzerinde tam kontrol sağladığı ve Xbox dünyasına dahil ettiğini söyleyebiliriz. Bu popüler oyunlar artık Xbox oyun konsolunun bir parçası olacak.

Microsoft, Bethesda ve Stüdyolarını 7,5 Milyar $ Satın Aldı

ZeniMax holdinginin, oyun endüstrisinde birkaç geliştiricisi vardır: Bunlar; Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog ve Roundhouse stüdyoları artık tamamen Microsoft bünyesinde yer alacak. Bu satınalma ile birlikte Microsoft daha da büyüyecek ve stüdyosu sayısını 23'e çıkartacak.

Microsoft, en büyük avantajlarından birinin, tüm Bethesda franchise'larının artık Konsollar ve PC'ler için Xbox Game Pass'e geçeceğini garanti ediyor. Bethesda'nın popüler oyunları, Xbox Gamepass hizmeti için birinci gün gelebilir ve kullanıcıların bir abonelik ücreti karşılığında bu oyunların keyfini çıkarmasına olanak tanır.

Xbox başkanı Phil Spencer, satın alma hakkında yayınladığı yorum söyledir;

"Bizim gibi, Bethesda da çeşitli yaratıcı deneyimler oluşturmaya, yeni imtiyazlar keşfetmeye ve cesur yollarla hikayeler anlatmaya inanıyor. Tüm harika çalışmaları devam edecek ve büyüyecek ve onları kaynaklarla güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." Şeklinde açıklaması olmuştur.

Ghostwire Tokyo ve Deathloop gibi Gelecek Oyunlar da PS5'e gelecek

Spencer, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, daha önce Bethesda tarafından yapılan anlaşmaların yerine getirileceğini ve bu nedenle, PS5 konsoluna sahip olan kişilerin zarar görmemesi için oyun desteğini PS5 vereceklerini garanti etti. Spencer, gelecekteki Bethesda oyunlarının Xbox, PC ve "duruma göre analiz edilen diğer konsollarda" olacağını vurguladı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 00:20

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Microsoft, Bethesda ve Stüdyolarını 7,5 Milyar $ Satın Aldı - Son Dakika

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