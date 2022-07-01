Microsoft bile beklemiyordu! Windows 11 hızla büyüyor

Microsoft'un kullanıcılarını Windows 11'e geçirme çabalarına rağmen, Windows 11 kullanım oranındaki artış son aylarda oldukça yavaşlamıştı. Fakat ortaya çıkan yeni analiz, Windows 11'in benimsenme oranı nihayet yeniden yükselmeye başladığını gösterdi.

Windows 11, kullanım oranı ile Windows 10'u kovalıyor

Popüler uygulama ve oyunların kullandığı reklam ağı AdDuplex tarafından hazırlanan yeni rapor, Windows 10 ve Windows 11'in pazardaki son durumunu ortaya çıkardı. Mayıs ayını ele alan analizdeki rakamlar, AdDuplex'in incelediği cihazların yüzde 23'ten fazlasının Windows 11'e sahip olduğunu gösterdi.

Nisan ayının verileri Windows 11'in yüzde 19,4'lük bir pazar payına sahip olduğunu göstermişti. Yani Mayıs ayı itibarıyla yüzde 23,1'e genişleyen Windows 11 kullanım oranı, bir önceki aya kıyasla kabaca 4 puan artmış gibi duruyor.

Windows 11'li Xiaomi Book S, performans testinde!

Sadece Windows 10 ve 11 yüklü cihazları ele bu rapor, nihayet her beş bilgisayardan en az birinde Windows 11 kurulu olduğunu gösterdi. Microsoft'un kullanıcıları yeni işletim sistemine geçirme çabaları nihayet sonuç vermeye başlamış gibi duruyor.

En yeni işletim sistemi kullanıcılara dokuz ay önce açıldı. Dokuz ay içerisinde yüzde 23,1'e ulaşmak biraz yavaş gibi görünse de, son bir ay içerisinde yüzde 4 artış yaşaması dikkatlerden kaçmadı. Karşılaştırma yapmak gerekirse Windows 10, ilk 12 ayda yüzde 38'lik bir paya sahip olmayı başarmıştı.

Araştırma firması StatCounter tarafından yapılan küresel Windows kullanım raporu ise Windows 11'in tüm Windows sürümleri arasında üçüncü sırada olduğunu ortaya koydu. Mayıs ayı itibarıyla yüzde 10 paya sahip olan Windows 11'in hemen önünde ise sırasıyla Windows 7 (yüzde 13) ve Windows 10 (yüzde 71) yer aldı.

Windows 11, bir süre boyunca Windows 10 kadar popüler olamayacağını bilsek de, yakın zamanda Windows 7'yi geçecek gibi duruyor. Bu kullanım artışında başlıca Microsoft'un kullanıcıları yeni işletim sistemine yönlendirmesi yatıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.