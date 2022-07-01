Microsoft bile beklemiyordu! Windows 11 hızla büyüyor - Son Dakika
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Microsoft bile beklemiyordu! Windows 11 hızla büyüyor

01.07.2022 01:53
Microsoft bile beklemiyordu! Windows 11 hızla büyüyor

Windows 11 kullanım oranı son bir ayda hızla arttı. Windows 10'un takipçisi olan yeni işletim sistemine geçmeli misiniz?

Microsoft'un kullanıcılarını Windows 11'e geçirme çabalarına rağmen, Windows 11 kullanım oranındaki artış son aylarda oldukça yavaşlamıştı. Fakat ortaya çıkan yeni analiz, Windows 11'in benimsenme oranı nihayet yeniden yükselmeye başladığını gösterdi.

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Popüler uygulama ve oyunların kullandığı reklam ağı AdDuplex tarafından hazırlanan yeni rapor, Windows 10 ve Windows 11'in pazardaki son durumunu ortaya çıkardı. Mayıs ayını ele alan analizdeki rakamlar, AdDuplex'in incelediği cihazların yüzde 23'ten fazlasının Windows 11'e sahip olduğunu gösterdi.

Microsoft bile beklemiyordu! Windows 11 hızla büyüyor

Nisan ayının verileri Windows 11'in yüzde 19,4'lük bir pazar payına sahip olduğunu göstermişti. Yani Mayıs ayı itibarıyla yüzde 23,1'e genişleyen Windows 11 kullanım oranı, bir önceki aya kıyasla kabaca 4 puan artmış gibi duruyor.

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Sadece Windows 10 ve 11 yüklü cihazları ele bu rapor, nihayet her beş bilgisayardan en az birinde Windows 11 kurulu olduğunu gösterdi. Microsoft'un kullanıcıları yeni işletim sistemine geçirme çabaları nihayet sonuç vermeye başlamış gibi duruyor.

En yeni işletim sistemi kullanıcılara dokuz ay önce açıldı. Dokuz ay içerisinde yüzde 23,1'e ulaşmak biraz yavaş gibi görünse de, son bir ay içerisinde yüzde 4 artış yaşaması dikkatlerden kaçmadı. Karşılaştırma yapmak gerekirse Windows 10, ilk 12 ayda yüzde 38'lik bir paya sahip olmayı başarmıştı.

Araştırma firması StatCounter tarafından yapılan küresel Windows kullanım raporu ise Windows 11'in tüm Windows sürümleri arasında üçüncü sırada olduğunu ortaya koydu. Mayıs ayı itibarıyla yüzde 10 paya sahip olan Windows 11'in hemen önünde ise sırasıyla Windows 7 (yüzde 13) ve Windows 10 (yüzde 71) yer aldı.

Windows 11, bir süre boyunca Windows 10 kadar popüler olamayacağını bilsek de, yakın zamanda Windows 7'yi geçecek gibi duruyor. Bu kullanım artışında başlıca Microsoft'un kullanıcıları yeni işletim sistemine yönlendirmesi yatıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Microsoft bile beklemiyordu! Windows 11 hızla büyüyor - Son Dakika

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