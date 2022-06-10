Microsoft bombayı patlattı: Televizyonu Xbox'a dönüştürün! - Son Dakika
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Microsoft bombayı patlattı: Televizyonu Xbox'a dönüştürün!

10.06.2022 01:39
Microsoft bombayı patlattı: Televizyonu Xbox'a dönüştürün!

Xbox TV uygulaması Samsung Smart TV'ler için sunuldu. Akıllı TV'lere gelen yeni Xbox uygulaması nasıl kullanılır?

Microsoft, Xbox ekosistemini genişletmeye devam ediyor. Samsung TV'ler için geliştirilen yeni Xbox TV uygulaması, Xbox konsoluna sahip olmayan kullanıcıların bile televizyondan oyun oynamasına izin veriyor. Xbox TV nedir ve nasıl kullanılır?

Xbox TV nedir ve nasıl kullanılır?

Microsoft'un Samsung TV'ler için sunduğu yeni uygulama, televizyonları Xbox konsoluna dönüştürecek. Xbox TV uygulaması, Cloud Gaming üzerinden Forza Horizon 5, Halo Infinite ve Sea of ??Thieves dahil olmak üzere Game Pass Ultimate ile sunulan 100'den fazla oyunu deneyimlemenize fırsat tanıyacak.

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Xbox TV uygulaması ücretsiz olsa da, uygulamayı kullanmak için Game Pass Ultimate aboneliği isteniyor. Ancak uygulamayı denemek isteyen Samsung TV sahipleri, Fortnite'ı ücretsiz olarak oynama şansına sahip. Yeni uygulamanın 30 Haziran'da 27 ülkede ( Türkiye'nin olup olmadığı belli değil) erişime açılması planlanıyor.

Microsoft bombayı patlattı: Televizyonu Xbox'a dönüştürün!

Xbox Cloud Gaming hizmeti sayesinde bilgisayarda, konsolda, telefonda veya tablette Xbox oyunlarını oynamak zaten mevcut. Yeni uygulamayla birlikte Microsoft, Xbox hizmetin ilk kez akıllı TV'lere sunmuş olacak.

Xbox TV uygulamasının şimdilik sadece Samsung televizyonlara sunulacağını belirtmek gerekiyor. Şirketten gelen açıklamaya göre TV'de oyun oynamak için Samsung Gaming Hub üzerinden uygulamayı indirmeniz gerekiyor.

Xbox'ın akıllı televizyon uygulamasını indirdikten sonra ister Bluetooth isterseniz de kablolu oyun kumandanızı televizyona bağlayabilir ve Game Pass Ultimate hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Game Pass Ultimate aylık 44,99 TL'den sunuluyor. Ancak Game Pass Ultimate olmadan Fortnite'ı oynamak mümkün.

Microsoft bombayı patlattı: Televizyonu Xbox'a dönüştürün!

Samsung ve Microsoft arasındaki son ortaklık kendini Xbox ile akıllı televizyonlarda gösterdi. Daha önce LG akıllı TV kullanıcıları için GeForce Now ve Google Stadia uygulamaları sunulmuştu.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin!

YORUMLAR
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Samsung'dan yeni oyuncu monitörü! En iyisi bu mu? Samsung'dan yeni oyuncu monitörü! En iyisi bu mu? Samsung bombayı patlattı: HDR devri bitti! UDR geliyor! Samsung bombayı patlattı: HDR devri bitti! UDR geliyor!
Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Samsung, xbox, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Microsoft bombayı patlattı: Televizyonu Xbox'a dönüştürün! - Son Dakika

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