Microsoft'tan Sony'e rüşvet suçlaması!

69 milyar dolar karşılığında Activision Blizzard'ı almaya hazırlanan Microsoft bir başka oyun devi ile karşı karşıya gelmiş durumda. Microsoft, Brezilya'da Sony'nin geliştiricilere rüşvet vererek Xbox Game Pass içeriklerini engellediğini iddia ediyor.

Microsoft, Sony'yi geliştiricilere rüşvermekle suçluyor

Şirket, Salı günü Brezilya'nın Ekonomik Savunma İdari Konseyi'ne (CADE) bir talepte bulundu. Buna göre Sony'nin belirli oyunların Microsoft'un oyun akışı hizmetinde görünmesini engelleyerek Game Pass'in büyümesini aktif olarak engellemeye çalıştığı iddia ediliyor.

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İddiada Microsoft, Sony'nin geliştiricilere ödeme yaparak oyunlarını PlayStation Plus dışında tutmaya çalıştığı belirtiliyor. Başka bir deyişle Microsoft, PlayStation Plus'taki bazı Activision Blizzard oyunlarının, satın alma sona erdikten sonra sadece Game Pass'e özel hale gelmesinden endişe ediliyor.

Microsoft, Sony'nin oyun endüstrisindeki varlığını güçlendirme stratejisinin merkezinde ayrıcalık politikasının yer aldığını belirtiyor. Sony'nin dijital oyunların dağıtımında lider olduğunu dile getiren şirket, Sony'nin Activision içeriklerine karşı izlediği bu tutumun anlamsız olduğunu ifade ediyor.

Şirket, Microsoft'un Game Pass'i genişletmeye devam etme çabasının, Sony tarafından engellendiği iddiasında. Microsoft, Sony, geliştiricilerin Game Pass'e ve diğer rakip abonelik hizmetlerine içerik eklemesini önlemek için rüşvet verdiği iddiasında oldukça kararlı görünüyor.

Bu ayın başlarında Sony, Microsoft'un Activision Blizzard'ı ve buna bağlı olarak Call of Duty serisini satın almasının, oyuncuları PlayStation yerine Xbox'ı seçmeye yönlendireceğini ifade etmişti. Microsoft ise Call of Duty ve Activision Blizzard'ın portföyündeki diğer oyunların, çok platformlu kalacağını belirtiyor.

İki büyük şirket oyun dünyasında karşı karşıya gelmiş durumda. Oyun dünyasının en büyük iki şirketinden ikisi konumunda olan Sony ve Microsoft arasındaki bu çekişmenin nasıl sonuçlanacağını merak ediyoruz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.