Microsoft, Bulut Sistemi Azure'un Yeni Özelliklerini Duyurdu

Bulut sistemlerinde öncü hizmetler vermek için yoğun çaba harcayan Microsoft, Azure programını başlatmıştı. Son olarak; Microsoft Azure Data Explorer (ADX) ve Azure Data Lake Storage Gen2 kullanıma hazır hale getirildi ve böylece büyük bir eksik tamamlanmış oldu.Verileri yönetme konusunda kullanıcılara büyük destek sağlaması planlanan bu program; sosyal medya, mobil uygulamalar ve nesneler için kullanılabilecek.Microsoft, ADX Kullanarak Veri Depolama Gücünü ArttıracakMicrosoft, ADLS Gen2 ile birlikte Hadoop dağıtılmış dosya sistemi ile uyumlu bir veri depolama sunuyor ve böylece veri kontrolü daha da kolaylaşıyor. Tüm bunlara ek olarak; Azure Blob dosya sistemi sürücüsü, sunucu adreslenmesinde kullanılacak.Microsoft, ADX'in saniyede 1 milyar akış veri kaydını analiz edebildiğini ve tüm bunları sınıflandırabildiğini söylüyor. Ayrıca; Azure SQL Data Warehouse'un, TPC-H benchmark testlerinde en yakın rakibi olan Google BigQuery gibi platformlara 14 kat fark attığı görüldü.