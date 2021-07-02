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Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı - Son Dakika

Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı

02.07.2021 15:40

ABD'de yaşayan bir bilgisayar mühendisi, çalıştığı Microsoft şirketinde bulduğu bir güvenlik hatasıyla üzerine sınırsız sayıda hediye kartı alabileceğini fark etti. Toplamda 10 milyon dolarlık hediye kartı alan mühendis, bu parayı da Bitcoin'e yatırıp servetine servet kattı. 2 yılın ardından yakalanan mühendise 9 yıl hapis cezası verildi.

Ukrayna'dan ABD'ye yerleşerek bilgisayar mühendisliğinde uzmanlaşan bir Microsoft çalışanı olan Volodymyr Kvashuk, Xbox hediye kartlarıyla ilgili bir güvenlik sorunu keşfederek bunu, milyonlarca dolar değerinde Bitcoin'e çevirdi.

BULDUĞU GÜVENLİK HATASINI KENDİ ÇIKARINA KULLANDI

Microsoft, video oyunu markası olan Xbox ile müşterilerine oyun konsoluyla birlikte pek çok video oyunu ve hizmet sunuyor. Diğer hediye kartlarıyla aynı mantıkta çalışan Xbox hediye kartları ile pek çok Microsoft ürünü satın alınabiliyor.

Xbox hediye kartlarıyla yapılan işlemlerde güvenlik protokollerini denetlemek ve hataları bulmakla görevli olan Kvashuk, bulduğu bir hata sayesinde devamlı bir şekilde yeni dijital hediye kartlarına ulaşabildiğini keşfetti. Aslında görevi bu hayatı bildirmek olan Kvashuk, bu hediye kartlarını kullanarak çeşitli sitelerden Bitcoin satın almaya başladı.

2 YIL BOYUNCA 10 MİLYON DEĞERİNDE KART ÇALDI

İlk başta 10 ve 100 dolar arasındaki küçük miktarlarla başlayan Microsoft çalışanı, farklı metodlarla aynı yöntemi uygulayarak daha fazla Bitcoin satın aldı. Bu metodlar arasında en çok kullandığı ise hediye kartlarını satın aldığı yeri gizleyerek toplu halde alım yapmak, sonra kripto paralarla tekrar hediye kartları satın almak üzerine kuruluydu. Yaklaşık 2 yıl boyunca bu işlemleri sürdüren çalışan, toplamda 10.1 milyon dolar değerinde 152 bin Xbox hediye kartı çaldı. FBI tarafından yakalanan Kvashuk, 9 yıllık hapse mahkum edildi.

Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı

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Son Dakika Ekonomi Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı - Son Dakika Ekonomi


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