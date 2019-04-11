Son Dakika Haberleri: "Microsoft, Çin'in suç ortağı" iddiası

"Microsoft, Çin'in suç ortağı" iddiası

26 dakika önce

Financial Times, Amerikan teknoloji devi Microsoft'un, Çin'deki insan hakları ihlallerine katkı sağladığını iddia etti.

Financial Times, Amerikan teknoloji devi Microsoft'un, Çin'deki insan hakları ihlallerine katkı sağladığını iddia etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:09 
Times, Çin Halk Cumhuriyeti, Microsoft, Ekonomi
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