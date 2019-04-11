"Microsoft, Çin'in suç ortağı" iddiası
26 dakika önce
Financial Times, Amerikan teknoloji devi Microsoft'un, Çin'deki insan hakları ihlallerine katkı sağladığını iddia etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:09
Financial Times
, Amerikan teknoloji devi Microsoft
'un, Çin
'deki insan hakları ihlallerine katkı sağladığını iddia etti.
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