Microsoft, Eski Edge Tarayıcısını Windows'tan kaldıracak! - Son Dakika

Microsoft kullanıcılarına en ideal tarayıcıyı sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Microsoft, Windows 10 bilgisayarlardaki eski Edge sürümlerini kaldıracağını ve Chromiun tabanlı yeni Edge tarayıcısını güncelleyeceği bildirildi. Şirket bunu yapmak zorunda, çünkü birçok kullanıcı Microsoft altyapısını kullansa da tarayıcı olarak Google Chrome kullanmaktadır.

Microsoft firmasının resmi açıklamaya göre süreç şu şekilde ilerleyecek; Planlandığı gibi, 9 Mart 2021'de Microsoft Edge Legacy desteği sona erecek, bu da tarayıcı için güncellemelerin yayınlanmasının sonlandırılması anlamına geliyor.

Windows 10 için planlanan "Salı güncellemesi" 13 Nisan'da yayınlanacak. Bu güncelleme, Microsoft Edge Legacy'yi sistemden kaldıracak ve PC'de halihazırda mevcut değilse yeni Microsoft Edge'i Chromium motoruna yükleyecektir. Çıkarma ve değiştirme işlemi, kullanıcı istese de istemese de otomatik olarak gerçekleşecektir.

Ayrıca, "silme" güncellemesi Windows 10 Mart Ön izlemesinin test sürümünün bir parçası olacaktır. Microsoft, eski Edge'i yalnızca Windows 10'un son sürümlerinde değil, eski sürümlerinde de kaldırmayı planlıyor. Güncelleme aşağıdaki sürümler için mevcut olacaktır:

Windows 10 sürüm 1803 (Nisan 2018)

Windows 10 sürüm 1809 (Ekim 2018)

Windows-10 sürüm 1903 (Mayıs 2019)

Windows 10 sürüm 1909 (Ekim 2019)

Windows 10 sürüm 2004 (Mayıs 2020)

Windows-10 sürüm 20H2 (Ekim 2020)

Microsoft, Windows 10 20H2'de yeni Chromium destekli Edge'in varsayılan tarayıcı olarak zaten yüklü olması nedeniyle yeniden yüklenmeyeceğini, yalnızca eski Edge'in kaldırılacağını belirtiyor.

Microsoft Edge Tarayıcısı, Artık Geçmiş ve Açık Sekmelerin Eşitlenmesini Destekliyor

Aylarca bekledikten sonra, Microsoft nihayet Edge tarayıcısının deneysel olmayan kararlı sürümünün kullanıcılarına sekme ve geçmiş senkronizasyon özelliğini kullanıma sunuyor.

Bu noktaya kadar, yeni Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcısı şifreleri ve yer imlerini senkronize etti ve ayrıca açık web sitelerinin bir mobil cihazdan bir bilgisayara gönderilmesine izin verdi. Ancak, yeni Microsoft Edge, Chrome kullanıcılarına geçmişi ve sekmeleri eşitleme kadar tanıdık gelen özelliklerden yoksundu. Aralık ayında, tarayıcının beta sürümünde geçmişin ve sekmelerin senkronizasyonunu test etmeye başladılar.

Değişiklik sunucu tarafında gerçekleşecek; böylece kullanıcıların yeni özelliği almak için herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaz. İşlev, senkronizasyona sahip tüm cihazlarda aktif olmalıdır. Yeni ayarlar hem Windows bilgisayarlar hem de mobil cihazlar için mevcuttur.

Microsoft Edge Tarayıcısı Artık Windows 10'da % 27 Daha Az RAM Kullanıyor

Tarayıcılar çok fazla RAM kullandığında, bilgisayarlardaki işletim sistemini yavaşlatır. Bu durumdan kaçınmak için, kullanıcıların açık sekme sayısını sınırlaması gerekir; ancak tarayıcı geliştiricileri, Microsoft Edge'de olduğu gibi bellek kullanımını biraz iyileştirebilir.

Microsoft, Edge tarayıcısını geliştirdi. Microsoft'un blogunda belirttiği gibi daha az bellek kullanıyor. Son zamanlarda, Edge Chromium motoruna geçti ve daha hızlı çalışmaya başladı. ve büyük işlevsel Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesinin yayınlanmasının ardından; tarayıcı, RAM açısından % 27 daha ekonomik hale geldi.