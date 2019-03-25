Son Dakika Haberleri: Microsoft, Etiyopyalı Mohammedsalih'i "Yılın Kızı" Seçti

Microsoft, Etiyopyalı Mohammedsalih'i "Yılın Kızı" Seçti

39 dakika önce

Microsoft İsveç'te, Bilgi Teknolojileri (BT) "yılın kızı" ödülünü 21 yaşındaki Etiyopyalı öğrenci Ebtisam Mohammedsalih'e layık gördü.

Microsoft, Etiyopyalı Mohammedsalih'i
Microsoft İsveç'te, Bilgi Teknolojileri (BT) "yılın kızı" ödülünü 21 yaşındaki Etiyopyalı öğrenci Ebtisam Mohammedsalih'e layık gördü. Microsofts, dünyanın birçok ülkesinde verdiği Bilgi Teknolojileri Ödüllerinin İsveç ayağında sürpriz bir isme ödül taktim etti. Microsoft"yılın kızı" ödülünü 21 yaşındaki Etiyopyalı öğrenci Ebtisam Mohammedsalih'e layık gördü. Açıklamada, Mohammedsalih'in eşitlik, çeşitlilik, ve katılım konusundaki başarısına dikkat çekilirken, "Bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi yönündeki azmi ile rol modeldir" denildi.

ÜLKEDEKİ 4'ÜNCÜ YILI

Microsofts internet sitesine açıklamada bulunan Ebtisam Mohammedsalih ise, ödülü kazanmaktan mutlu olduğunu söyledi. Başka bir ülkede doğan ve başka bir kültürden gelen bir kızın ödül alabileceğini kaydeden Mohammedsalih, İsveç'e 4 yıl önce okumak için Etiyopya'dan taşındığını kaydetti. Linne Üniversitesinde yazılım mühendisliği okuduğunu aktaran Mohammedsalih, "İsveç'e ilk geldiğimde, İsveççe dil eğitimi aldım. Sonra uluslararası bir lisede IB programı (Uluslararası Bakalorya) okudum. Üniversitede yazılım mühendisliğine kabul edilmesinin tesadüf oldu. Şimdide üniversitede ikinci yılım" diye konuştu.

(Metin Altınışık/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

Bilgisayar, İsveç, Microsoft, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller 65 Milyon Euroya Alınan Metrobüsler Kullanılmadan Hurdaya Çıktı Talep Patlayınca Kenevir Tohumunun Kilosu Bin Liraya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 11:35:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Microsoft, Etiyopyalı Mohammedsalih'i "Yılın Kızı" Seçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]