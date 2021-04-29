Microsoft Flight Smiulator'e birlikte göz atalım! - Son Dakika
Üye Girişi

Microsoft Flight Smiulator'e birlikte göz atalım!

29.04.2021 18:32
Microsoft Flight Smiulator'e birlikte göz atalım!

Microsoft Flight Simulator incelemesi : Microsoft Flight Simulator sizce alınabilir bir oyun mu?

Havacılık simülasyon oyunu denildiği zaman akla ilk gelen oyunlardan biri olan Microsoft Flight Simulator'e birlikte göz atalım.

Microsoft Flight Simulator, PC için XBox Game Pass dahilinde. XBox Game Pass ise 3 farklı sürüm ile geliyor. Öncelikle bu sürümlere göz atalım:

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR KONSOL (29.99 TL/ay)

  • 100'ün üzerinde yüksek kaliteli konsol oyununa erişim
  • Sürekli eklenen yeni oyunlar
  • Xbox Game Studios oyunları, yayımlandıkları gün eklenir
  • Üye indirimleri ve fırsatları

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR BİLGİSAYAR (29.99 TL/ay)

  • 100'ün üzerinde yüksek kaliteli bilgisayar oyununa erişim
  • Sürekli eklenen yeni oyunlar
  • Xbox Game Studios oyunları, yayımlandıkları gün eklenir
  • Üye indirimleri ve fırsatları

Bilgisayarda başlıca Electronic Arts oyunlarından, özel ödüllerden ve üyelere özel içeriklerden oluşan bir kütüphane

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR ULTIMATE (44.99 TL/ay)

  • 100'ün üzerinde yüksek kaliteli konsol ve bilgisayar oyununa erişim
  • Sürekli eklenen yeni oyunlar
  • Xbox Game Studios oyunları, yayımlandıkları gün eklenir
  • Oyun içi içerikler ve iş ortağı teklifleri gibi ücretsiz avantajlar

Xbox Live Gold; Deals with Gold, Games with Gold, konsolda çok oyunculu oynama özelliğini içerir

Konsolda ve bilgisayarda başlıca Electronic Arts oyunlarından, özel ödüllerden ve üyelere özel içeriklerden oluşan bir kütüphane

Şimdi de birlikte oyunun sürüm fiyatlarına göz atalım:

  • Microsoft Flight Simulator: Standard Edition (350 TL)
  • Microsoft Flight Simulator: Deluxe Edition (550 TL)
  • Microsoft Flight Simulator: Premium Deluxe Edition (725 TL)

Peki ya bu oyunu hangi bilgisayarlar oynatabilir? Şimdi de bunlara bakalım:

Microsoft Flight Smiulator'e birlikte göz atalım!

Eğer siz de bu oyunu satın almak istiyorsanız buraya tıklayarak mağaza sayfasına ulaşabilirsiniz, keyifli oyunlar!

YORUMLAR
500
Tayland'ın Lopburi Şehrinde Oyun Oynayan Maymunlar Tayland'ın Lopburi Şehrinde Oyun Oynayan Maymunlar Otomobilinde sahte parayla yakalandı Otomobilinde sahte parayla yakalandı Güngören'de hırsızlar çaldıkları çelik kasayı karton kutuda böyle taşıdı Güngören'de hırsızlar çaldıkları çelik kasayı karton kutuda böyle taşıdı
Kaynak: Playerbros

Microsoft Flight Simulator, Türk Lirası, Microsoft, oyunlar, xbox, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Microsoft Flight Smiulator'e birlikte göz atalım! - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

Son Dakika
19:05 Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı
18:35 Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor
18:24 Suriye'ye operasyon ne zaman? İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanıtladı
18:09 Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor
17:49 Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı
17:18 Tartıştığı kadın, komiser yardımcısını başından vurarak öldürdü
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 19:33:32. #1.13#
SON DAKİKA: Microsoft Flight Smiulator'e birlikte göz atalım! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement