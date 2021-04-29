Havacılık simülasyon oyunu denildiği zaman akla ilk gelen oyunlardan biri olan Microsoft Flight Simulator'e birlikte göz atalım.
Microsoft Flight Simulator, PC için XBox Game Pass dahilinde. XBox Game Pass ise 3 farklı sürüm ile geliyor. Öncelikle bu sürümlere göz atalım:
MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR KONSOL (29.99 TL/ay)
- 100'ün üzerinde yüksek kaliteli konsol oyununa erişim
- Sürekli eklenen yeni oyunlar
- Xbox Game Studios oyunları, yayımlandıkları gün eklenir
- Üye indirimleri ve fırsatları
MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR BİLGİSAYAR (29.99 TL/ay)
- 100'ün üzerinde yüksek kaliteli bilgisayar oyununa erişim
- Sürekli eklenen yeni oyunlar
- Xbox Game Studios oyunları, yayımlandıkları gün eklenir
- Üye indirimleri ve fırsatları
Bilgisayarda başlıca Electronic Arts oyunlarından, özel ödüllerden ve üyelere özel içeriklerden oluşan bir kütüphane
MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR ULTIMATE (44.99 TL/ay)
- 100'ün üzerinde yüksek kaliteli konsol ve bilgisayar oyununa erişim
- Sürekli eklenen yeni oyunlar
- Xbox Game Studios oyunları, yayımlandıkları gün eklenir
- Oyun içi içerikler ve iş ortağı teklifleri gibi ücretsiz avantajlar
Xbox Live Gold; Deals with Gold, Games with Gold, konsolda çok oyunculu oynama özelliğini içerir
Konsolda ve bilgisayarda başlıca Electronic Arts oyunlarından, özel ödüllerden ve üyelere özel içeriklerden oluşan bir kütüphane
Şimdi de birlikte oyunun sürüm fiyatlarına göz atalım:
- Microsoft Flight Simulator: Standard Edition (350 TL)
- Microsoft Flight Simulator: Deluxe Edition (550 TL)
- Microsoft Flight Simulator: Premium Deluxe Edition (725 TL)
Peki ya bu oyunu hangi bilgisayarlar oynatabilir? Şimdi de bunlara bakalım:
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Kaynak: Playerbros
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Son Dakika › Gamegar › Microsoft Flight Smiulator'e birlikte göz atalım! - Son Dakika
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