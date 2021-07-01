Microsoft Flight Simulator için yakında performans güncellemesi gelecek

, bugüne kadarki en zorlu PC oyunlarından biridir. ve görünüşe göre, bir sonraki büyük güncellemesi tüm PC sistemlerinde performansı önemli ölçüde artıracak.

Microsoft Flight Simulator

Bu performans artışı DirectX 12 API ile ilgili değildir (yakında oyuna eklenecektir). Bunun yerine, Asobo şu anda oyunun motorunu elden geçiriyor ve birçok sim ve mimari bölümlerini yeniden yazdı. Böylece, bu optimizasyonlar genel CPU kullanımını azaltacak ve genel çerçeve hızlarını artıracaktır.

Asobo'nun CEO'su Sebastian Wloch, muazzam performans iyileştirmelerini göstermek için Güncelleme 4 ve Güncelleme 5 ile çalışan oyunu sergiledi. Wloch, NVIDIA RTX2060 Super ile Intel Core i7 9700K kullandı. Oyun ayrıca Ultra ayarlarda ve 4K Renderscale'de çalışıyordu.

Güncelleme 4 ile Microsoft Flight Simulator 32-40 fps ile çalışıyordu ve büyük kekemelik sorunları yaşıyordu. Ayrıca, i7 9700K'nın tüm CPU çekirdekleri maksimuma çıkarıldı.

Ancak Güncelleme 5 ile aynı sistem oyunu 53-60 fps ile çalıştırabildi. Ek olarak, CPU kullanımı düşürüldü ve tüm kekemelik sorunları giderildi.

Wloch, PC oyuncularının bekleyebileceği performans iyileştirmeleri için herhangi bir yüzde rakamı açıklamadı. Ancak son güncellemesi ile oyunun çok daha iyi çalıştığını net bir şekilde görebiliyoruz. ve bu, DX11'de çalışan oyunla.

Microsoft Flight Simulator Update 5, 27 Temmuz'da yayınlanacak!