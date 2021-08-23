Microsoft Flight Simulator World Uptade 6 ertelendi!

Microsoft tarafından Microsoft Windows için hazırlanmış bir uçuş simülatörü olan Microsoft Flight Simulator eğlence sektörünün en başarılı ve en eski yapımları arasında yer alıyor.

Asobo'nun CEO'su Sebastian Wloch, performans iyileştirmelerinin geleceği World Uptade 6'nın 7 Eylül'e ertelendiğini duyurdu. Ayrıca, ekipler bazı temel özelliklerini açıkladı ve görünüşe göre bu güncelleme, oyunun grafiklerini daha da geliştirecek.

Asobo, "ön önbelleğe alma" grafik ayarının geleceğini belirtti. Oyuncular bu seçeneği Ultra olarak ayarlarsa, oyun tam kalitede önbelleğe alınacak ve bu da kamerayı kaydırırken FPS düşüşlerini ve LOD patlamalarını azaltacak. Ancak, bu genel performansı etkileyebilir.

Ek olarak, maksimum fotogrametri çekme mesafesini arttırılacak. Böylece, şehir merkezindeki bina alanlarının fotogrametrisi, daha uzaklardan görülebilecek Geceleri şehirler artık Dünya haritasında daha görünür olacak. Grafikleri ve animasyonları ile oldukça üst düzey bir görüntü kalitesi sunan oyun, yeni güncellemesi ile performansını daha üst seviyeye çıkaracak.

Microsoft Flight Simulator World Uptade 6, 7 Eylül'de yayınlanacak. Microsoft Flight Simulator, Microsoft Windows, Aerosoft, Xbox Game Studios ve Ubisoft üzerinden erişilebilir durumda bulunuyor.

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MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR FRAGMANI