Microsoft, Gelecek Yıl Windows 8.1'e Desteğini Sona Erdirecek! - Son Dakika
Üye Girişi

Microsoft, Gelecek Yıl Windows 8.1'e Desteğini Sona Erdirecek!

27.06.2022 07:21
Microsoft, Gelecek Yıl Windows 8.1'e Desteğini Sona Erdirecek!

Microsoft, Windows 8.1'e desteğini 10 Ocak 2023 sona erdirecek. Şirket önümüzdeki aydan itibaren kullanıcılarına bilgilendirme göndermeye başlayacak.

Windows 11'in piyasaya sürülmesi ve Windows 10'un varlığı ile Microsoft, bu sefer Windows 8.1 olan eski sürümlerinden bir başkasını kapatıyor.

Microsoft, Ocak 2023'ten itibaren Windows 8.1'in güncellemeler ve özellikler için desteğini kaybedeceğine karar verdi. Şirket, önümüzdeki aydan itibaren hala sürümü kullanan kişilere uyarılar gönderecek. Şirket bir güncellemede "Windows 8 desteği 12 Ocak 2016'da sona erdi ve Windows 8.1 desteği 10 Ocak 2023'te sona erecek" dedi.

Microsoft 365 Apps, destek bitiş tarihlerine ulaştıktan sonra artık Windows 8 veya Windows 8.1'de desteklenmeyecek.

Microsoft, Gelecek Yıl Windows 8.1'e Desteğini Sona Erdirecek!

Microsoft, Gelecek Yıl Windows 8.1'e Desteğini Sona Erdirecek!

Şirket, "Performans ve güvenilirlik sorunlarından kaçınmak için Windows'un daha yeni bir sürümüne geçmenizi öneririz." şeklinde açıklama yapıyor.

Temel olarak Microsoft, Windows 8.1 için genişletilmiş güvenlik güncellemesi (ESU) programı sunmayacaktır.

"Bu tarihten sonra, Microsoft 365 kullanıyorsanız, artık Office uygulamaları için güncelleme almayacaksınız; buna özellik, güvenlik ve diğer kalite güncellemeleri dahildir" şeklinde açıklamada bulundu.

Çoğu Windows 8.1 veya Windows 8 cihazı, Windows 11'e yükseltme için donanım gereksinimlerini karşılamayacaktır.

"Alternatif olarak, uyumlu Windows 8 ve 8.1 bilgisayarlar, yazılımın tam sürümünü satın alıp yükleyerek Windows 10'a yükseltilebilir" dedi.

Microsoft, Gelecek Yıl Windows 8.1'e Desteğini Sona Erdirecek!

Microsoft şimdi Windows 8 veya 8.1 sürümündeki kişilerin Windows 11 sürümüyle birlikte gelen yeni sistemlere yükseltme yapmalarını önermektedir. Şirket ayrıca Windows 10'un 14 Ekim 2025'e kadar destekleneceğini doğruladı.

Birkaç gün önce Microsoft, Internet Explorer web tarayıcısı desteğini sonlandırdı ve dünya genelinde çalışan Windows sistemlerinin çoğunda bunu Microsoft Edge tarayıcısıyla değiştirdi. Yeni Edge tarayıcı, Chromium motorunu temel alır ve en son ürün yazılımı ve eklentiler için destek sunar.

YORUMLAR
500
Bir devrin sonu: Popüler Windows sürümü için destek kesiliyor Bir devrin sonu: Popüler Windows sürümü için destek kesiliyor Chrome'dan uzaklaştırmak istiyor! Microsoft'un planı ortaya çıktı Chrome'dan uzaklaştırmak istiyor! Microsoft'un planı ortaya çıktı
Kaynak: Tekmoloji

Microsoft, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft, Gelecek Yıl Windows 8.1'e Desteğini Sona Erdirecek! - Son Dakika

Bu haber Tekmoloji tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Tekmoloji tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Tekmoloji kurumudur.

Son Dakika
21:52 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor
21:51 Bakan Özer, açıkladı: Meslek liselerine fabrika kurulacak, 81 ilde ucuza ekmek satılacak
21:26 Taksim'de Onur Yürüyüşü öncesi polis müdahalesi! Onlarca kişi gözaltında
21:17 Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu!
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 07:37:57. #1.11#
SON DAKİKA: Microsoft, Gelecek Yıl Windows 8.1'e Desteğini Sona Erdirecek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement