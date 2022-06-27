Windows 11'in piyasaya sürülmesi ve Windows 10'un varlığı ile Microsoft, bu sefer Windows 8.1 olan eski sürümlerinden bir başkasını kapatıyor.

Microsoft, Ocak 2023'ten itibaren Windows 8.1'in güncellemeler ve özellikler için desteğini kaybedeceğine karar verdi. Şirket, önümüzdeki aydan itibaren hala sürümü kullanan kişilere uyarılar gönderecek. Şirket bir güncellemede "Windows 8 desteği 12 Ocak 2016'da sona erdi ve Windows 8.1 desteği 10 Ocak 2023'te sona erecek" dedi.

Microsoft 365 Apps, destek bitiş tarihlerine ulaştıktan sonra artık Windows 8 veya Windows 8.1'de desteklenmeyecek.

Microsoft, Gelecek Yıl Windows 8.1'e Desteğini Sona Erdirecek!

Şirket, "Performans ve güvenilirlik sorunlarından kaçınmak için Windows'un daha yeni bir sürümüne geçmenizi öneririz." şeklinde açıklama yapıyor.

Temel olarak Microsoft, Windows 8.1 için genişletilmiş güvenlik güncellemesi (ESU) programı sunmayacaktır.

"Bu tarihten sonra, Microsoft 365 kullanıyorsanız, artık Office uygulamaları için güncelleme almayacaksınız; buna özellik, güvenlik ve diğer kalite güncellemeleri dahildir" şeklinde açıklamada bulundu.

Çoğu Windows 8.1 veya Windows 8 cihazı, Windows 11'e yükseltme için donanım gereksinimlerini karşılamayacaktır.

"Alternatif olarak, uyumlu Windows 8 ve 8.1 bilgisayarlar, yazılımın tam sürümünü satın alıp yükleyerek Windows 10'a yükseltilebilir" dedi.

Microsoft şimdi Windows 8 veya 8.1 sürümündeki kişilerin Windows 11 sürümüyle birlikte gelen yeni sistemlere yükseltme yapmalarını önermektedir. Şirket ayrıca Windows 10'un 14 Ekim 2025'e kadar destekleneceğini doğruladı.

Birkaç gün önce Microsoft, Internet Explorer web tarayıcısı desteğini sonlandırdı ve dünya genelinde çalışan Windows sistemlerinin çoğunda bunu Microsoft Edge tarayıcısıyla değiştirdi. Yeni Edge tarayıcı, Chromium motorunu temel alır ve en son ürün yazılımı ve eklentiler için destek sunar.