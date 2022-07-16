Microsoft, gözünü Netflix'e dikti! - Son Dakika
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Microsoft, gözünü Netflix'e dikti!

16.07.2022 19:00
Microsoft, gözünü Netflix'e dikti!

Analist, Netflix ve Microsoft arasındaki ortaklığın bir şeylerin başlangıcı olacağını ve Microsoft'un Netflix'i satın alacağını iddia ediyor.

Yılın başlarında üzücü kazanç raporuyla karşı karşıya kalan Netflix, yeni adımlar üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri de daha ucuz reklam destekli bir abonelik planı oldu. Ayrıca geçtiğimiz hafta Netflix, Microsoft ile yeni plan üzerinde çalıştığını duyurdu. Şimdi bir analist, Microsoft'un Netflix'i satın alacağını iddia ediyor.

Analiste göre Netflix, 100 milyardan aşağı satılamaz

2011 yılından itibaren ilk defa kullanıcı sayısında düşüş yaşadığını açıklayan Netflix, bu süreçte pek çok önlem almaya başladı. Bu önlemler sırasında ise Microsoft ile antlaşma yaptı. Bir zamanlar pek çok şirketi geride bırakan şirket, yayın platformunda meydana gelen boşluktan yararlandı. Ardından ortaya çıkan platformlarla birlikte rekabet de arttı.

Microsoft, gözünü Netflix'e dikti!

Netflix, yaşadığı sorunların önüne geçmek için yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Şirket, daha uygun fiyatlı ve reklamlı paketler sunarak kullanıcı sayısını artırmayı amaçlıyor. Bu projesi için ise Microsoft ile ortaklığa başladı. Ancak, bazı analistlere göre bu durum fazlasıyla dikkat çekici.

Netflix, daha ucuz plan için ortağını seçti!

Needham analisti Laura Martin'e göre bu ortaklık, ileride daha büyük bir antlaşmaya yol açacak. Bu da, iki şirketin iyi ilişki ile başlayan ortaklığının ileride bir satın alma durumu için kapı açabilir anlamına geliyor.

Aynı zamanda Laura Martin, birçok teknoloji devinin kendi akış hizmetlerine sahip olduğu göz önüne alındığında Netflix'in 100 milyar dolardan aşağı satın alınamayacağını da belirtti. Bu satın alma gücü ise her şirkette olmadığı için analist, Microsoft'un destekleyebileceğini öne sürüyor.

Microsoft, gözünü Netflix'e dikti!

Bununla birlikte Needham analisti ortaklıkla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Netflix bir çıkış yolu arıyor olabilir. (…) Netflix, Microsoft'un Activision'ı satın almasını sindirdikten sonra dönüşüm geçireceği ve bir sonraki aşamada Netflix'i satın alacağı umuduyla Microsoft'a yaklaşmaya çalışıyor."

Peki, siz Netflix ve Microsoft ortaklığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft, Netflix'i satın alır mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Needham, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft, gözünü Netflix'e dikti! - Son Dakika

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