Son Dakika Haberleri: Microsoft ile Google Barıştı: Chrome'a Windows 10 Teması Geliyor

Microsoft ile Google Barıştı: Chrome'a Windows 10 Teması Geliyor

54 dakika önce

Son dönemde Edge'in Chromium tabanlı olacak olmasıyla aradaki buzları eriten Microsoft ve Google, kullanıcıları sevindirecek bir yeniliğin yolunu açtı.

Microsoft ile Google Barıştı: Chrome'a Windows 10 Teması Geliyor, System.String[]
Kullandığınız platform ve uygulama ne olursa olsun, büyük firmaların çekişmelerine kurban giden birçok özellikle yüz yüze kalabiliyorsunuz. Chrome kurmaya çalışırken "30 defa Edge kullan gel boşver şimdi!" diyen Microsoft ile Chrome'a bir türlü Windows 10 uyumlu tema getirmeyen Google'ın yıldızları en sonunda barıştı.

Şu ana kadar yayınlanan bütün Chrome sürümlerinde, Windows 10 temanız ne olursa olsun Chrome tabir-i caizse 'kafasına göre takılmaya' devam ediyordu. Başlat menünüzün ve diğer pencerelerin temaları Chrome'a adapte olmuyordu. Bu durum çok ama çok yakında değişiyor.



Yukarıda hareketli görsel olarak görebileceğiniz üzere artık Windows 10 temanız anında Google Chrome'a yansıyacak. Tek tek tema ayarlamakla uğraşmak istemeyen kullanıcılar, bu sayede anında yeni temayı tarayıcılarında görmüş olacaklar.

Yeni özellik henüz test aşamasında. Eğer siz de şimdiden bu özelliğe kavuşmak isterseniz buraya tıklayarak Chrome Canary sürümünü bilgisayarınıza kurabilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:46 

Chrome, Microsoft, Google, Teknoloji
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