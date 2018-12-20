Microsoft İle Yapay Zeka Destekli Emlak Değerleme
3 saat önce
Yapay zekayla değer tahmini üzerine yoğunlaşan Neozeka Yazılım A.Ş altında hizmet veren Endeksa.com, konut ve diğer emlak unsurlarının değerini etkileyebilecek tüm verileri paylaşan bir veri analizi ve öngörü platformu olarak öne çıkıyor.
Microsoft Azure üzerinde çalışan Endeksa'nın sağladığı bilgiler arasında demografik yapılanma, sosyoekonomik statü, mağaza dükkan birim fiyatları, kira/ciro hesabı gibi pek çok konu yer alıyor.
Şimdiye kadarki gayrimenkul değerlendirme teknolojilerinden edindikleri bilgi birikimini son kullanıcılar dahil tüm gayrimenkul paydaşlarına sunmaya başladıklarını belirten Endeksa Kurucu Ortağı ve CEO'su Görkem Öğüt, nasıl fark yarattıklarını şöyle açıkladı:
"Tutarlı ve doğru değer tahminleri sunmak, özellikle emlak sektörü için büyük önem taşıyor. Bunu başarabilmek için sistemlerinizle uyumlu, her zaman güncel ve akıllı veriler sunmanıza imkan veren güçlü bir teknolojik altyapı gerekiyor. Ölçeklenebilirlik, hız ve yapay zeka becerileri nedeniyle seçimimiz Microsoft Azure oldu. Endeksa teknolojisi şu an tamamen Microsoft Azure üzerinde çalışıyor. Makine öğrenimi kodlarından algoritmaların çalıştığı altyapılara kadar tüm yeteneklerimiz Azure'dan güç alıyor. Ayrıca, başka hiçbir platformda bulamadığımız makine öğrenimini sunucu tarafında çalıştırma yeteneği de Microsoft Azure'da bulunuyor. Bu bize büyük bir rekabet gücü kazandırdı. Önceden kiralık sunucularımız vardı. Şimdi ise bakım, uyumluluk ve güncelleme gibi fazladan iş süreçleri yaratan mesailerimiz ortadan kalktığı için sadece işimizi geliştirmeye odaklanabiliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:07 Kaynak: Bültenler
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