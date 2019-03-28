Son Dakika Haberleri: Microsoft, İranlı Hacklerlara Karşı Kontrolü Ele Geçirdi

Microsoft, İranlı Hacklerlara Karşı Kontrolü Ele Geçirdi

49 dakika önce

Microsoft, İranlı bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen websitelerini kazandığı mahkeme kararıyla kontrol altına aldığını duyurdu.

Microsoft, İranlı Hacklerlara Karşı Kontrolü Ele Geçirdi, System.String[]
Microsoft, İranlı bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen websitelerini kazandığı mahkeme kararıyla kontrol altına aldığını duyurdu.

Microsoft'un müşteri güvenliğinden sorumlu yöneticisi Tom Burt, yayınladığı açıklamada, Microsoft kullanıcılarını hedef alan İranlı hacklerları mahkemeye verdiğini ve mahkeme sonucunda hackerlar tarafından ele geçirilen sitelerin kontrolünü aldıklarını açıkladı.

Açıklamada, bilgisayar korsanlarının özellikle Ortadoğu konularında bilgi paylaşan ve bunların savunuculuğunu yapan ABD'deki işletmeleri, hükümet kuruluşlarını, aktivistleri ve gazetecileri hedef aldığı ifade edildi.

Şirketin mahkeme kararıyla 99 websitesinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre hacklerlar kullanıcıların linkleri tıklamalarını sağlayarak, bilgisayarlarındaki sistem ve şebekelerine giriyor.

Benzer saldırı tekniği 2016 yılında ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Hillary Clinton'a karşı da kullanılmıştı.

Microsoft, APT 35 ve Charming Kitten olarak bilinen Phosphorus adlı hacker grubunun aralarında LinkedIn, OneDrive ve Hotmail gibi Microsoft ürünlerinin yer aldığı platformların dil ve görünüşlerini değiştirdiklerini ve bu yolla kullancıların sahte sayfa ve linklere yönlendirildiğini belirtti. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:23 Kaynak: DHA

Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri, Microsoft, Dünya
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