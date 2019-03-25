Son Dakika Haberleri: Microsoft İsveç'te "Yılın Kızı" Olarak Etiyopyalı Mohammedsalih'i Seçti

Microsoft İsveç'te "Yılın Kızı" Olarak Etiyopyalı Mohammedsalih'i Seçti

5 dakika önce

Microsoft İsveç'e, Bilgi Teknolojileri (BT) "yılın kızı" ödülünü 21 yaşındaki Etiyopyalı öğrenci Ebtisam Mohammedsalih'e layık gördü.

Microsoft İsveç'te
Microsoft İsveç'e, Bilgi Teknolojileri (BT) "yılın kızı" ödülünü 21 yaşındaki Etiyopyalı öğrenci Ebtisam Mohammedsalih'e layık gördü.

Microsofts, dünyanın birçok ülkesinde verdiği Bilgi Teknolojileri Ödüllerinin İsveç ayağında sürpriz bir isme ödül taktim etti. Microsoft"yılın kızı" ödülünü 21 yaşındaki Etiyopyalı öğrenci Ebtisam Mohammedsalih'e layık gördü. Açıklamada, Mohammedsalih'in eşitlik, çeşitlilik, ve katılım konusundaki başarısına dikkat çekilirken, "Bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi yönündeki azmi ile rol modeldir" denildi.

Ülkedeki 4'üncü yılı

Microsofts internet sitesine açıklamada bulunan Ebtisam Mohammedsalih ise, ödülü kazanmaktan mutlu olduğunu söyledi. Başka bir ülkede doğan ve başka bir kültürden gelen bir kızın ödül alabileceğini kaydeden Mohammedsalih, İsveç'e 4 yıl önce okumak için Etiyopya'dan taşındığını kaydetti. Linne Üniversitesinde yazılım mühendisliği okuduğunu aktaran Mohammedsalih, "İsveç'e ilk geldiğimde, İsveççe dil eğitimi aldım. Sonra uluslararası bir lisede IB programı (Uluslararası Bakalorya) okudum. Üniversitede yazılım mühendisliğine kabul edilmesinin tesadüf oldu. Şimdide üniversitede ikinci yılım" diye konuştu. - STOCKHOLM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:49 Kaynak: İHA

Bilgisayar, Microsoft, İsveç, Güncel
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