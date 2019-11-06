Son Dakika Haberleri: Microsoft Japonya'nın dört iş günü uygulaması ile verimlilik arttı, çalışanlar daha mutlu
Son Dakika Dünya Microsoft Japonya'nın dört iş günü uygulaması ile verimlilik arttı, çalışanlar daha mutlu

Microsoft Japonya'nın dört iş günü uygulaması ile verimlilik arttı, çalışanlar daha mutlu

7 saat önce

Uluslararası teknoloji şirketi Microsoft'un Japonya ofisindeki haftalık çalışma günü sayısını dörde düşüren pilot uygulama sonucunda çalışanların verimliliği geçtiğimiz yılla kıyasla yüzde 40 arttı

Microsoft Japonya'nın dört iş günü uygulaması ile verimlilik arttı, çalışanlar daha mutlu, System.String[]

Uluslararası teknoloji şirketi Microsoft'un Japonya ofisindeki haftalık çalışma günü sayısını dörde düşüren pilot uygulama sonucunda çalışanların verimliliği geçtiğimiz yılla kıyasla yüzde 40 arttı. Çalışanların yüzde 92'si de kısa çalışma haftasından memnun kaldığını bildirdi.


"İş-Hayat Seçeneğinde Zorluklar" adı verilen uygulamaya göre şirket çalışanları Ağustos ayı boyunca haftada dört gün çalışıp cuma ile birlikte üç gün hafta sonu tatili yaptı. Toplam 2 bin 300 çalışanın katıldığı denemede azalan çalışma gününe rağmen verilen ücret değişmedi.

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Microsoft, Japonya, Pilot, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:28 
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