Son Dakika Haberleri: Microsoft Katar'da Bir Küresel Veri Merkezi Açacak

Microsoft Katar'da Bir Küresel Veri Merkezi Açacak

1 saat önce

– ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft Corporation, Katar'da bir küresel veri merkezi açacak.

Microsoft Katar'da Bir Küresel Veri Merkezi Açacak, System.String[]
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft Corporation, Katar'da bir küresel veri merkezi açacak.

QNA haber ajansına göre, söz konusu merkez Microsoft'un geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde açtığı çeşitli veri merkezlerinin ardından bölgedeki ikinci atılım olarak görülürken, şirketin cloud platformu Azure da Orta Doğu'da genişlemeyi hedefliyor.

Microsoft hisseleri, borsa açılışı öncesi işlemlerde yüzde 2.18 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:18 Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Microsoft, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serdar Ortaç, Chloe Loughnan Boşanma Haberlerine Sitem Etti: Ayrılmıyoruz, Boşanmıyoruz Altının Gram Fiyatı Yeni Yıla Yükselişle Başladı

Katar'dan Kasımpaşalı Diagne İçin 12 Milyon Euro İYİ Parti'den İstifa Eden İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 19:11:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Microsoft Katar'da Bir Küresel Veri Merkezi Açacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]