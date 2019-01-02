Microsoft Katar'da Bir Küresel Veri Merkezi Açacak
1 saat önce
– ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft Corporation, Katar'da bir küresel veri merkezi açacak.
– ABD
merkezli teknoloji şirketi Microsoft
Corporation, Katar
'da bir küresel veri merkezi açacak.
QNA haber ajansına göre, söz konusu merkez Microsoft'un geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri
'nde açtığı çeşitli veri merkezlerinin ardından bölgedeki ikinci atılım olarak görülürken, şirketin cloud
platformu Azure da Orta Doğu
'da genişlemeyi hedefliyor.
Microsoft hisseleri, borsa açılışı öncesi işlemlerde yüzde 2.18 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:18 Kaynak: DHA
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