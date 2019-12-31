Microsoft: Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları hassas bilgileri ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Microsoft: Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları hassas bilgileri ele geçirdi - Son Dakika Dünya

Microsoft: Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları hassas bilgileri ele geçirdi

6 saat önce

Microsoft Corporation'dan pazartesi günü yaptığı açıklamada, kendilerini 'Talyum' olarak adlandıran Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının Amerika Birleşik Devletlleri, Japonya ve Güney Kore'den hedeflerin hassas bilgilerini ele geçirdiği duyuruldu.

Microsoft: Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları hassas bilgileri ele geçirdi, System.String[]

Microsoft, Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının hassas bilgileri çaldığını açıkladı.


Microsoft Corporation'dan pazartesi günü yaptığı açıklamada, kendilerini 'Talyum' olarak adlandıran bilgisayar korsanlarının kullandığı internet alanlarının kontrolünün ele geçirildiğini duyurdu.

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Kuzey Kore, Microsoft, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:50 
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