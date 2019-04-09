Son Dakika Haberleri: Microsoft, Microsoft Translator'un Fişini Çekiyor

Microsoft, Microsoft Translator'un Fişini Çekiyor

1 saat önce

WINDOWS mobile işletim sistemi yüklü telefonlara olan desteğini geri çektiğini açıklayan Instagram ve Facebook'un bu kararının ardından Microsoft da kendi işletim sistemi altında çalışan Microsoft Translator uygulamasının fişini çekeceğini duyurdu.

Microsoft, Microsoft Translator'un Fişini Çekiyor, System.String[]
WINDOWS mobile işletim sistemi yüklü telefonlara olan desteğini geri çektiğini açıklayan Instagram ve Facebook'un bu kararının ardından  Microsoft da kendi işletim sistemi altında çalışan Microsoft Translator uygulamasının fişini çekeceğini duyurdu.

Şirket, çeviri uygulaması Microsoft Translator'un Windows Mobile desteğinin artık bulunmayacağını kaydederken, uygulamayı telefonlarına daha önce yükleyenler ise kullanmaya devam edebilecek. Ancak 15 Ekim 2019 tarihinden itibaren Microsoft uygulama mağazasından uygulama tamamen kaldırılacak ve cihazlara yüklenemeyecek.

Microsoft, bu yıl sonu itibarıyla da Windows Mobile'a olan desteğini tamamen çekecek. Şirket, Windows 10 Mobile işletim sistemi için geliştirilen uygulamaların iOS ve Android platformlarında kullanıcılara sunulmaya devam edileceğini kaydetti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:15 Kaynak: DHA

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