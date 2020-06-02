Microsoft, MSN'de Haberleri Yapay Zekaya Yazdıracak - Son Dakika

Microsoft, internet sitesi MSN'de haberlerin oluşturulması konusunda radikal bir değişikliğe gidiyor. Teknoloji devi, haberlerini gazetecilere yazdırmak yerine yapay zekaya yazdıracak.

Microsoft, MSN'de Haber Yazma İşini Yapay Zekaya Devrediyor!

The Guardian ve The Seattle Times'da yer alan habere göre, Microsoft için çalışan birçok gazeteci yapay zeka nedeniyle işini kaybetmek üzere. Microsoft'un yeni kararı kapsamında Haziran ayı sonunda ABD'de 50 ve İngiltere'de 27 sözleşmeli haber yapımcısının işini kaybetmiş olacağı belirtiliyor.

Microsoft, diğer teknoloji firmaları gibi internet sitesinde içeriklerini kullanmak için çeşitli haber kuruluşlarına ödeme yapıyor. Bu haberlerin seçilmesi ve nasıl sunulacağına karar verilmesi için de gazetecilerle çalışıyor. Ancak görünüşe göre bu gazetecilerin birçoğu yakın zamanda yapay zeka yüzünden işinden olacak.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, "Diğer şirketler gibi biz de işimizi düzenli olarak değerlendirmeden geçiriyoruz. Bu zaman zaman farklı yerlere daha fazla yatırımla ve bazı işleyişlerin yeniden düzenlenmesiyle sonuçlanabilir. Bu kararlar, mevcut salgının bir sonucu değildir." ifadelerine yer verildi. Ancak Microsoft'ta 'tam zamanlı' olarak çalışmakta olanların işlerine aynen devam edeceği vurgulandı.

Aslında haberlerin yapay zeka tarafından seçilmesi hatta yazılması konsepti yeni bir şey sayılmaz. Ancak bu sefer, bir teknoloji devi için çalışan birçok gazetecinin bu durumdan kötü bir şekilde etkilendiğini söyleyebiliriz. İşlerini kaybeden gazetecilerden biri, yapay zekanın, editoryal yönergeleri tam anlamıyla anlayamayabileceği ve uygunsuz haberlerin siteden anında kaldırılması gibi görevler için yetersiz kalarak farkında olmadan bu tür haberlere yer verilebileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Birçok çalışan bundan olumsuz etkilense de bu durum, Microsoft için yapay zekanın pratikte kapsamlı bir şekilde test edilmesi ve maliyetlerin azaltılması gibi çeşitli avantajlar sağlayabilir.