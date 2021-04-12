Mİcrosoft Nuance'ı 19.7 milyar dolara alacağını doğruladı

Microsoft Corporation, ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications şirketini, borçlarıyla birlikte toplam 19.7 milyar dolara satın alacağı yolundaki haberleri doğruladı.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, satın alma işlemi tamamlanınca, şirketin, sağlık sağlayıcı sektör alanındaki "toplam kullanılabilir pazar" olarak da adlandırılan "toplam adreslenebilir pazarı" yüzde 100 büyüyerek yaklaşık 500 milyar dolara yükselecek. Microsoft açıklamasına göre, tüm satın alma işleminin 2021 sonunda tamamlanmış olması bekleniyor.