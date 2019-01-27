Microsoft
Office MAC App Store
'da Kullanıma Sunuldu!
Microsoft Office Nihayet Mac
Uygulama Mağazasında Kullanıma Sunuldu. Mağazada ortaya çıkan ilk paket program… Apple
'ın geçen yıl WWDC'de söz verdiği gibi, Microsoft'un Office 365 paketini bugün Mac App Store'da kullanıma sundu. Beklediğinizden çok daha fazlası: Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote ve OneDrive dahil tüm uygulama koleksiyonları, hepsi mağazada birkaç tıklamayla satın alınabilir durumda.
Ayrıca, Office 365'e, uygulamaların içinden beklediğiniz gibi abone olabilirsiniz. Yazılım indirme tabanlı bir mağaza için aslında şaşırtıcı derece geç kalmış bir hareket.
Şimdiye kadar, Office 365'i Mac'lerde kullanmanın tek yolu doğrudan Microsoft'tan indirmekti (OneNote mağazada ayrıca satılıyordu). Yazılım devi, Office Mac iterasyonlarını; iOS cihazlardan görüntüleri hızlı bir şekilde içe aktarmanıza izin veren Dark Mode ve Continuity Camera gibi özelliklerle benzersiz hale getirmeyi başardı. Ancak bu paket Apple mağazasında mevcut olduğundan, gerçekten Mac'e ait bir şeye benziyor.
Office 365'i bir ay boyunca ücretsiz olarak deneyebilir veya daha sonra kişisel kullanım için yılda 70 ABD
Doları ödeyebilirsiniz. Yılda 100 ABD doları karşılığında; altı kullanıcıyı kapsayan yükseltilmiş "Ev" sürümünü alabilirsiniz. Çok ciddi bir yenileme ücreti gibi görünebilir; ancak kullanıcı başına 1 TB Onedrive depolama ve 60 dakikalık aylık Skype
araması eklenmesi paketi çok daha zevkli hale getiriyor.
Mac App Store