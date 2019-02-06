Son Dakika Haberleri: Microsoft Savaşa Hazırlanıyor: Xbox'a Özel Oyun Stüdyosu ve Yeni Oyun Duyuruldu

Microsoft Savaşa Hazırlanıyor: Xbox'a Özel Oyun Stüdyosu ve Yeni Oyun Duyuruldu

47 dakika önce

Son dönemde Xbox ile ilgili aldığı kararlarda oldukça mantıklı hamleler yapan Microsoft, bir kez daha 'savaşa hazırız!' mesajı veriyor.

Microsoft Savaşa Hazırlanıyor: Xbox'a Özel Oyun Stüdyosu ve Yeni Oyun Duyuruldu, System.String[]
Microsoft, özellikle son dönemde hızlandırdığı Xbox Game Pass projesiyle ve "Oyuncuların Netflix'i olacağız" açıklamasıyla işi ne kadar ciddiye aldığını gösteriyordu. Görünen o ki yeni dönemde Microsoft, oyun ve konsollar konusunda adından sıkça söz ettirecek.



Dilerseniz yeni oyun stüdyosu haberiyle konuya giriş yapalım. Sadece Xbox markası için oyun üretecek olan yeni oyun stüdyosunu duyuran Microsoft; Xbox Game Studios, Xbox, PC ve mobil dışında herhangi bir platformda göremeyeceğimiz oyunların bulunacağı yeni bir stüdyoyu basına tanıttı. Age of Empires, Forza, Gears of War, Halo ve Minecraft gibi serilerin çıkacağı stüdyonun ismen duyurulması çok önemli. Nitekim Sony'nin SCE ve SCA markasıyla yayınladığı oyunlara karşı Microsoft, genelde dış stüdyolarla çalışıyordu.



Microsoft'un bu yeni stüdyodan çıkaracağı ilk oyun Operencia: The Stolen Sun olacak. Üstelik bu oyun piyasaya çıktığı ilk günden itibaren Xbox Game Pass skalasına da eklenecek. Microsoft'un ardı ardına aldığı doğru kararlar, oyuncuları yakın gelecekte çok mutlu edecek gibi görünüyor. Nitekim bu güne kadar Game Pass benzeri bir sisteme yanaşmayan Sony, çok yakın gelecekte bu furyaya katılmak zorunda kalacak.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:45 

Microsoft, Teknoloji
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