Son Dakika Haberleri: Microsoft Şirketine Tuvaletçi Olarak Başvurdu, Reddedildikten 5 Sene Sonra Bunlar Yaşandı

Microsoft Şirketine Tuvaletçi Olarak Başvurdu, Reddedildikten 5 Sene Sonra Bunlar Yaşandı

39 dakika önce

İşten kovulmak, iflas etmek veya hiç işe alınmamak muhtemelen çok moral bozucu durumlardır.

İşten kovulmak, iflas etmek veya hiç işe alınmamak muhtemelen çok moral bozucu durumlardır. Ancak bu kesinlikle dünyanın sonu değil. Hayatın ne kapılar açacağı ve sizi nerelere götüreceğini tahmin dahi edemezsiniz. Bugün de size bunun en büyük örneklerinden bahsedeceğiz. Birazdan bahsedeceğimiz başarı örnekleri, başta fiyasko gibi görünen durumların adeta bir fırlatma tahtasına dönüşebileceğinin ispatlamışlar. Gelin ilham verici başarı hikayelerine daha yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:48 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nur Fettahoğlu, Küvetteki Çıplak Pozuyla Olay Yarattı! İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar

Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 19:27:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Microsoft Şirketine Tuvaletçi Olarak Başvurdu, Reddedildikten 5 Sene Sonra Bunlar Yaşandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]