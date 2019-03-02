Microsoft Şirketine Tuvaletçi Olarak Başvurdu, Reddedildikten 5 Sene Sonra Bunlar Yaşandı

İşten kovulmak, iflas etmek veya hiç işe alınmamak muhtemelen çok moral bozucu durumlardır.

İşten kovulmak, iflas etmek veya hiç işe alınmamak muhtemelen çok moral bozucu durumlardır. Ancak bu kesinlikle dünyanın sonu değil. Hayatın ne kapılar açacağı ve sizi nerelere götüreceğini tahmin dahi edemezsiniz. Bugün de size bunun en büyük örneklerinden bahsedeceğiz. Birazdan bahsedeceğimiz başarı örnekleri, başta fiyasko gibi görünen durumların adeta bir fırlatma tahtasına dönüşebileceğinin ispatlamışlar. Gelin ilham verici başarı hikayelerine daha yakından bakalım.

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