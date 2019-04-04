Son Dakika Haberleri: Microsoft Surface Book 2'yi 8. Nesil Intel Çipleriyle Güçlendirdi

Microsoft Surface Book 2'yi 8. Nesil Intel Çipleriyle Güçlendirdi

1 saat önce

Microsoft Surface Book 2'yi Yeniliyor!

Microsoft Surface Book 2'yi 8. Nesil Intel Çipleriyle Güçlendirdi, System.String[]
Microsoft Surface Book 2'yi Yeniliyor!


Microsoft Surface Book 2'yi 8. Nesil Intel Çipleriyle güçlendirdi.

Microsoft, 8. Nesil Intel İşlemcilerin kullanıldığı yeni modellerin – Yeni Surface Book 2'lerin fiyatı 1.499 dolar.

Microsoft dizüstü ve bilgisayar hibriti olarak gösterilen Surface Book 2 modellerini yeniledi. Ayrıca yeni bir orta sınıf konfigürasyon eklendi. 13.5 inçlik Surface Book 2'nin güncellenmiş modeli 1.7 Ghz'lik hızı ve 3.6 Ghz'e kadar da Turbo Boost frekansı sunuyor. Intel'in 8. Nesil dört çekirdekli i5 işlemci kullanıyor. Bu güncellenmiş yapı 1.499 dolar olarak fiyatlandırılmış.

İşlemciden başka değişen bişey var mı? derseniz pek yok gibi. Yenilene modellerde 8GB RAM ve 256 GB depolama alanı da mevcut olacak. 7. Nesil çift çekirdekli modelin fiyatı ise biraz daha makul. 1499 dolar. Ancak özelleştirilebilir ve RAM takviyeleri yapabilirsiniz.

Kullanım ömründe de işlemci değişikliği ile bir miktar artış beklenebilir.

Microsoft

Arstechnica

Microsoft Surface Book 2'yi 8. Nesil Intel Çipiyle güçlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:09 Kaynak: Teknotalk.com

Intel, Microsoft, Teknoloji
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