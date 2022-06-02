Microsoft Surface Laptop Go 2 tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı! - Son Dakika
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Microsoft Surface Laptop Go 2 tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!

02.06.2022 16:38
Microsoft Surface Laptop Go 2 tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!

Microsoft, yeni Surface Go 2 modelini tanıttı. Şirketin yeni giriş seviyesi laptop modelinin ön satışına başlandı.

Microsoft yeni giriş seviyesi laptop modelini tanıttı. Microsoft Surface Laptop Go 2 adı verilen bilgisayar birkaç yıl önce piyasaya sürülen orijinal modelin yolundan gidiyor. Ön sipariş için hazır olan bilgisayarın ilk teslimatları ise 7 Haziran'dan itibaren başlayacak. İşte Microsoft Surface Go 2'nin özellikleri ve fiyatları.

Microsoft Surface Laptop batarya ömrü ile yine iddialı

Yeni tanıtılan Microsoft Surface Go 2, 599 dolardan başlayan bir fiyata sahip. Şirket, Surface Go 2'nin klavye, ekran ve pil dahil olmak üzere çeşitli parçalarının değiştirilebilir olmasına da ayrıca vurgu yapıyor. Ancak bu değişimlerin yetkili servisler tarafından yapılması gerektiğini hatırlatalım.

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Microsoft Surface Go 2'nin teknik özelliklerine geçecek olursak; orijinal modele oldukça benzer bir görüntü ile karşılaşıyoruz. 12.4 inçlik ekrana sahip olan modelin çözünürlüğü ise 1536×1024 olarak açıklandı. Ekranın en boy oranı Microsoft'un imzası niteliğindeki 3: 2 olmaya devam ediyor. Bilgisayarın güç düğmesi üzerinde ise parmak izi okuyucu yer alıyor.

  • Microsoft Surface Laptop Go 2 tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!
  • Microsoft Surface Laptop Go 2 tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!

Cihazdaki girişler de önceki neslin izinden gidiyor. Yeni modelde bir USB-A, bir USB-C, bir 3.5 mm'lik kulaklık girişi ve Surface için özel bir şarj girişi bulunuyor. Wi-Fi 6 bağlantı özelliği sunan laptopta çift mikrofon da mevcut. Batarya konusunda ise şirket yine iddialı. Microsoft, Surface Go 2'da tek bir şarj ile 13.5 saatlik kullanım süresi vadediyor.

Surface Go, 11. nesil Intel Core i5 işlemci ile birlikte geliyor. Yeni model giriş seviyesinde 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Yeni modelin daha fazla RAM ve depolama alanı sunan versiyonları da mevcut. Ancak artan özellikler ile birlikte bilgisayarların fiyatları da yükseliyor tabi ki.

  • Microsoft Surface Laptop Go 2 tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!
  • Microsoft Surface Laptop Go 2 tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan model için 700 ABD doları isteniyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama için ise 800 dolarlık fiyat belirlenmiş durumda.

Surface Laptop Go 2 özellikleri:

Boyutlar278.2mm x 206.2mm x 15.7mmEkran12.4 inç PixelSense™ Ekran çözünürlüğü: 1536 x 1024 (148 PPI) Ekran oranı: 3: 2 Parlaklık: 330 nitRAM4GB veya 8GB LPDDR4x RAMİşlemciQuad Core 11th Gen Intel® Core™ i5-1135G7 Ağırlık1.125 kgDepolama 128GB, 256GB SSDBatarya ömrü13.5 saate kadarEkran kartıIntel® Iris® Xe GraphicsBağlantı noktaları1 x USB-C® 1 x USB-A 1x 3.5 mm kulaklık girişi 1 x Surface Connect girişiKamera ve ses720p HD f2.0 kamera – Studio Mics Omnisonic Speakers with Dolby® Audio™ PremiumKablosuz bağlantıWi-Fi 6: 802.11ax – Wireless 5.1 technology

Peki siz Microsoft'un yeni dizüstü bilgisayarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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