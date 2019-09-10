Microsoft'tan ABD hükümetine Huawei tepkisi
1 saat önce
Microsoft Başkanı Smith, ABD hükümetinin Huawei'ye yönelik tutumunu eleştirerek, yaptırımların mantığa ve hukuka uygun olması gerektiğini belirtti.
Microsoft Başkanı Smith, ABD hükümetinin Huawei'ye yönelik tutumunu eleştirerek, yaptırımların mantığa ve hukuka uygun olması gerektiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:00
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