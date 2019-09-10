Son Dakika Haberleri: Microsoft'tan ABD hükümetine Huawei tepkisi
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Microsoft'tan ABD hükümetine Huawei tepkisi

1 saat önce

Microsoft Başkanı Smith, ABD hükümetinin Huawei'ye yönelik tutumunu eleştirerek, yaptırımların mantığa ve hukuka uygun olması gerektiğini belirtti.

Microsoft'tan ABD hükümetine Huawei tepkisi, System.String[]

Microsoft Başkanı Smith, ABD hükümetinin Huawei'ye yönelik tutumunu eleştirerek, yaptırımların mantığa ve hukuka uygun olması gerektiğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Microsoft, Huawei, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:00 
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